استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بروقين غرب سلفيت

سلفيت/سما/

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بروقين غرب سلفيت.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب نائل سامي عبد الرحمن سمارة (36 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة بروقين، عصر اليوم.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي على الشاب سمارة، في منطقة "البلاطة" ببلدة بروقين، ما أدى إصابته بجروح، قبل أن تعتقله وهو مصاب.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام، واحتجاز العشرات من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال منذ ثلاثة أيام عدوانها على بلدتي بروقين وكفر الديك، في ظل حصار مشدد واقتحامات يومية، ومداهمات واعتقالات، وعمليات تجريف في الأراضي القريبة من منازل المواطنين.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك، إن قواته نفذت عمليات تمشيط مركزة في بروقين القريبة من موقع العملية، واعتقلت صباح السبت عددا من المشتبه بهم في ضلوعهم بالعملية.

وادعى أنه "خلال اعتقال أحد المشتبهين جرى رصد ’مخرب’ يركض باتجاه القوات وهو يحمل حقيبة يشتبه بأنها مفخخة، وإثر التهديد الفوري قامت القوات بالاشتباك معه وتحييده. لم تقع إصابات في صفوف القوات".

وبالتوازي مع حرب الإبادة التي ينفذها في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى لاستشهاد نحو من 970 مواطنا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات رسمية.