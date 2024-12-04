إعلان بغداد يدعو لتفعيل العمل المشترك لتحقيق استقرار الدول العربية

بغداد/سما/

دعا البيان الختامي للقمة العربية في بغداد بدورتها الرابعة والثلاثين إلى ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية.



وأعلن البيان الختامي الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالب الدول ذات التأثير بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات. وطالب البيان بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

وحث البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن على "ممارسة الضغط اللازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا"، مؤكدا أهمية المضي قدماً في عملية سياسية انتقالية شاملة في سوريا.

ورحب البيان بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مع التأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني في السودان.

ودعا البيان إلى "ضرورة تنفيذ جميع الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية في لبنان"، كما أدان "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة هناك"، مطالبا إسرائيل بالانسحاب الكامل إلى الحدود المعترف بها دوليا".

وبشأن اليمن عبر البيان الختامي عن "تضامنه الكامل مع اليمن ودعم جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الحرب والانقسام"، مع التشديد على أهمية التوصل لحل سياسي شامل ينهي الصراع في السودان ويحفظ سيادته ووحدة أراضيه.

كما دعا البيان الختامي جميع الأطراف في السودان للانخراط في المبادرات الساعية لتسوية الأزمة وفي مقدمتها إعلان جدة.

وعبر البيان الختامي عن "دعمه الكامل لليبيا ولحل الأزمة بها عبر الحوار الوطني بما يحفظ وحدة الدولة"، رافضا كافة أشكال التدخل في الشأن الليبي والتشديد على خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

ودعا البيان الختامي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى ضرورة الإسراع في إصدار القوانين الانتخابية، مؤكدا أهمية دعم جهود العراق ومصر والسودان من أجل الحفاظ على حقوقها المائية المشروعة.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد السبت أعمال وجلسات القمتين العربية العادية الرابعة والثلاثين والتنموية الخامسة بحضور عدد من القادة والزعماء العرب والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.

وانعقدت فعاليات القمة العربية في بغداد بمشاركة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والصومالي حسن شيخ محمود، بالإضافة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.

وترأس نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد وفد بلاده في أعمال القمة، فيما شارك الأردن بوفد يقوده رئيس الوزراء جعفر حسان، وترأس الوفد اللبناني رئيس الحكومة نواف سلام.

كما ترأس وفد السعودية وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، بينما ترأس وفد سلطنة عمان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع شهاب بن طارق آل سعيد، فيما مثل الكويت وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله، والجزائر وزير الخارجية أحمد عطاف، والمغرب وزير الخارجية ناصر بوريطة، وتونس وزير الخارجية محمد علي النفطي، وسوريا وزير الخارجية أسعد الشيباني، بينما ترأس وفد جيبوتي عبد القادر حسين عمر.

وإلى جانب المسؤولين العرب شارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي اعترفت بلاده العام الماضي بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.