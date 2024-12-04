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الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم اقترابه من قواته وهو يهتف "الله أكبر"

السبت 17 مايو 2025 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم اقترابه من قواته وهو يهتف "الله أكبر"



القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي على لسان متحدثه أفيخاي أدرعي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بيانا أكدا فيه قتل فلسطيني كان يركض باتجاه القوات الإسرائيلية وبيده حقيبة وهو يهتف "الله أكبر".


وذكر البيان أنه في إطار المطاردة التي يجريها الجيش والشاباك لمنفذ عملية إطلاق النار التي قتلت فيها تسئيلا غز، نفذ الجيش بتوجيه من الشاباك عمليات تمشيط مركزة في قرية بروقين، القريبة من موقع الحادثة.

وأضاف البيان أنه في صباح اليوم، تم اعتقال عدد من المشتبه بضلوعهم بالعملية، مشيرا إلى أنه أثناء الاعتقال تم رصد "مخرب" يركض باتجاه القوات وهو يحمل حقيبة يشتبه في أنها "مفخخة" ويهتف "الله أكبر". وفي ظل التهديد الفوري، قامت القوات بالاشتباك معه وتحييده ولم تقع إصابات في صفوف القوات.

وأكد البيان بأن التحقيقات في العملية تتواصل من قبل الشاباك وشرطة لواء "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، مشيرا إلى أن "كافة الأجهزة تعمل من أجل حماية مواطني إسرائيل".

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