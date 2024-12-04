الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مسار تحت الأرض شمال غزة بطول 2 كيلومتر

وذكر أنه وفي إطار العملية، قضت القوات على عشرات المسلحين وفككت بنية تحتية إرهابية هامة.

وأفاد بأنه وبالتعاون مع "وحدة ياهالوم" (قوات عمليات خاصة تتبع سلاح الهندسة القتالي الإسرائيلي)، عثروا على طريق إستراتيجي تحت الأرض بطول حوالي كيلومترين في شمال قطاع غزة، وقاموا بتفجيره.

وأشار إلى أنه وخلال العملية، عثرت القوات الإسرائيلية على عدة فتحات أنفاق، وعبوات ناسفة، وقاذفات، وأسلحة إضافية تابعة لحركة حماس، بما في ذلك صواريخ وقنابل يدوية وقاذفات قنابل يدوية.

وأكد الجيش في بيانه أنه سيواصل عملياته في قطاع غزة من أجل حماية الإسرائيليين.

- IDF

- IDF

- IDF

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه ضربات واسعة النطاق خلال الـ 24 ساعة الماضية وتعزيز قواته في مناطق داخل قطاع غزة، ضمن مراحل بداية عملية "عربات جدعون".

وفقا للخطة التي وضعها رئيس الأركان إيال زامير وقيادة الجيش وتمت المصادقة عليها من قبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته وسيتحرك بقوة من أجل حسم حماس عسكريا وتدمير قدراتها القتالية والحكمية، مع خلق ضغط شديد من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى.

والعنصر المركزي في الخطة هو إجلاء واسع النطاق لجميع سكان غزة من مناطق القتال بما في ذلك شمال غزة، إلى المناطق الجنوبية من القطاع مع فصلهم عن عناصر حماس من أجل تمكين الجيش من حرية عمل عملياتية.

وعلى خلاف ما سبق، سيبقى الجيش الإسرائيلي في كل منطقة يتم السيطرة عليها "لمنع عودة الإرهاب"، وسيتم التعامل مع كل منطقة يتم "تطهيرها" وفق نموذج رفح، حيث تم تحييد جميع التهديدات وتحويلها إلى جزء من المنطقة الأمنية.

وبحسب الخطة، سيستمر الحصار الإنساني وفقط في وقت لاحق بعد بدء العمليات القتالية والإجلاء الواسع للسكان إلى الجنوب، سيتم تنفيذ خطة إنسانية كما عُرضت يوم الأحد من قِبل الجيش وصادق عليها المجلس الوزاري.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن القوات الإسرائيلية حربا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 53272 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 120673 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.