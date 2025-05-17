"الأونروا": الساعة تدق باتجاه المجاعة وشعب غزة يموت

وقال المفوض العام للأونروا في تغريدة على منصة "إكس" اليوم السبت "مساعداتنا لغزة مكدسة بالخارج والطعام سيفسد والأدوية ستنتهي صلاحيتها" مضيفا "الساعة تدق باتجاه المجاعة وشعب غزة يموت".

وتابع "ارفعوا الحصار وافتحوا البوابات ودعونا نؤد عملنا، ولا تعيدوا اختراع العجلة فوضع خطط جديدة يشتت الانتباه عن الفظائع ويهدر الموارد".

وأشار إلى أن المجتمع الإنساني في غزة بما في ذلك "الأونروا" جاهز ولديه الخبرة للوصول إلى المحتاجين.

وفي الأيام الماضية أكدت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تزال متوقفة منذ أكثر من شهرين، وأن إسرائيل لم تسمح بإدخال المعونات رغم توافر إمدادات برنامج الأغذية العالمي على الحدود.

وفي وقت سابق ذكرت منظمة "أوكسفام" الدولية أن المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة لسياسات متعمدة ومخطط لها، محذرة من أن الكتلة السكانية التي تواجه خطر المجاعة هناك هي الأكبر في العالم حاليا.

وأشارت المنظمة، في بيان إلى أن موظفيها على الأرض يشهدون يوميا معاناة أسر تعاني الجوع الحاد، وأطفالا يعانون من سوء تغذية لدرجة أنهم باتوا عاجزين عن البكاء، في مشهد يعكس كارثة إنسانية غير مسبوقة.