غزة تتصدر كلمات القادة في قمة بغداد.. ودعوات لإنهاء المجازر وحرب التجويع

غزة/سما/

انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والقادة والزعماء العرب، والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عشرات الضيوف من الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية.

وسلمت مملكة البحرين، رئاسة القمة العربية الـ 34 إلى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، بعد أن كانت رئاسة القمة 33 في البحرين.

الرئيس يدعو قمة بغداد لتبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام

دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، القادة والرؤساء العرب المشاركين في القمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداء، اليوم السبت، إلى تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة.

وقال سيادته في كلمته أمام القمة، إن هذه الخطة تشمل أيضا تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي حركة حماس عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الشرعية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة وفق أسس مهنية، وبمساعدة عربية ودولية.

كما دعا الرئيس إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة، لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهدنة شاملة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وجدد سيادته التأكيد على الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل كما جرت سابقا، وذلك فور توفر الظروف الملائمة في غزة والضفة والقدس، مؤكدا المضي في عملية إصلاح مؤسسات الدولة والمنظمة، إلى جانب مواصلة العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وعلى أساس برنامجها السياسي، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

وزير الخارجية البحريني: ندعم حل الدولتين وإعادة الإعمار

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، إن بلاده طرحت خلال القمة الماضية مبادرات عديدة، تعكس موقفها الداعم لحق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأعرب عن دعم لحل الدولتين، وخطة التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة التي اعتمدت بقمة فلسطين في القاهرة، والدعوة للالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم كحق مشروع من حقوقهم.

وشدد على أن المطلوب هو التمسك في المبادئ الواردة في إعلان البحرين ومواصلة السعي لإيجاد حلول سلمية للأزمات التي توثر على العديد من الدول العربية، بما يحفظ أمنا القومي من التطرف والإرهاب والتدخل الخارجي.

الرئيس العراقي: نجدد موقفنا الرافض للتهجير

قال رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، إن "قمة بغداد تنعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد، ما يلقي علينا مسؤولية تاريخية بأخذ المبادرة لتعزيز فرص الاستقرار العربي والإقليمي، ومن خلال حلول دبلوماسية تخدم مصالح شعوبنا ودولنا، وفق القوانين الدولية القائمة على احترام سيادة الدول، وحسن الجوار والتعاون المشترك، وأهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية والحوارات".

واضاف "منذ قرابة سنة ونصف، والشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتعرض لعمليات إبادة جماعية ممنهجة تهدف الى تصفية الوجود الفلسطيني على الأراضي المغتصبة، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا العدوان بأشد العبارات ونستنكر هذه الممارسات المنافية لمبادئ حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي التي لم ولن تجدي نفعاً في تصفية القضية المركزية الحقة، نشيد بصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدين موقفنا في نيل حقوقه على كامل ترابه الوطني، ورفضنا جميع محاولات التهجير تحت أي ظرف أو مسمى".

وتابع "أن الأمن العربي المشترك لا يمكن أن يتجزأ، ونرفض أي تدخل خارجي يمس الدول العربية، ويهدد أمنها وشعوبها، مع التأكيد على احترام خيارات الشعوب في بناء دورها وتحقيق تطلعاتها، مع حرص العراق على وحدة الصف العربي".

رئيس وزراء العراق: الإبادة الجماعية بلغت ما لم تشهده صراعات التاريخ

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن رؤية بلاده تنطلق من حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه على أرضه وأن يتوقف العدوان المستمر، مضيفا أن هذه الإبادة الجماعية بلغت ما لم تشهده كل صراعات التاريخ، ولقد رفضنا ونرفض كل الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وأعلن السوداني عن 18 مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها مبادرة تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب، مؤكدا إسهام العراق بمبلغ 20 مليون دولار لإعمار غزة، و20 مليون دولار لإعمار لبنان.

وطالب بفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية ووقف المجاعة، متابعا "كلنا شاهد صور الأطفال المصطفين من أجل لقمة قد يحصلون عليها او يعودوا فارغي اليد، ونتساءل ماذا ستسجل ذاكرة هذا الجيل حول هذا الظلم؟".

ودعا السوداني للعمل الجاد من اجل إنقاذ قطاع غزة، وإعادة تفعيل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لتقوم بدورها تجاه الشعب الفلسطيني.

أبو الغيط: سياسة إسرائيل العدوانية ستدخل المنطقة في مواجهة

وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن قضية فلسطين ما تزال هي القضية الأساسية للعرب.

وأضاف إن سياسة إسرائيل العدوانية في فلسطين وسوريا ولبنان، سوف تُدخل المنطقة كلها في حلقات لا تنتهي من المواجهة، فهي سياسة تهدف إلى تصعيد التوترات على كل الجبهات، وإشعال النيران في كل مكان، والغرض هو التوسع تحت ذريعة الأمن، والتمدد تحت حجة إقامة المناطق العازلة، وهي سياسة نرفضها وندينها بأشد العبارات، ونسجل خطورتها الشديدة على استقرار هذه المنطقة وأمنها.

ولفت إلى إن الجامعة العربية واكبت قضية فلسطين منذ منشئها، وستظل قضية شعب فلسطين وحقه العادل في دولة مستقلة، قضية رئيسية لهذه الجامعة حتى تتجسد الدولة الفلسطينية واقعياً وعملياً.

وأشار إلى أنه "تمر علينا هذه الأيام الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة العربية"، مشيرا إلى أن استمرارية هذه المنظمة الشامخة عبر ثمانية عقود شاهدةٌ على قوة الشعوب وعلى عمق الدافع الذي يجمع بين الشعوب والدول الأعضاء، كما تقتضي المناسبة منا وقفةً مع الذات ننشد من خلالها نظرةً موضوعية إلى سجل الجامعة العربية، بلا تهويل أو تصغير في قدر ما تحقق.

وقال "إن مفهوم الأمن القومي العربي لم يزل بعيداً عن التحقق على النحو المأمول، إن إقليمنا العربي كان ولا يزال هدفاً لتهديدات وأطماع من جوارٍ قريب أو من قوى بعيدة، وكان ولا يزال عرضة لتدخلات غير حميدة في شؤون دوله".

رئيس وزراء إسبانا: لا يمكن غض النظر عما يحدث في غزة

وقال رئيس وزراء المملكة الاسبانية بيترو فرانشيز، إنه لا يمكن غض النظر عما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، لا في أوروبا ولا في أي مكان، وان إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بالقوة، سيوقظ أسوأ كوابيس الماضي والأزمة الإنسانية.

وأضاف أن الحرب على غزة "خلفت 50 ألف قتيل و100 ألف جريح ومليوني نازح، وهذه أرقام مهولة وغير مقبولة، لا تنتهك فقط المفهوم الأساسي للإنسانية بل المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإنساني".

وشدد على ضرورة "إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإتاحة الوصول للمساعدات، ونعمل بالتنسيق من الأمم المتحدة حتى ننجح قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات".

ودعا فرانشيز لمضاعفة الضغط على إسرائيل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة بكل الوسائل الدولية التي يتيحها القانون الدولي، معلنا أنه بلاده ستقدم اقتراحا للجمعية العامة للأمم المتحدة عن مدى وفاء إسرائيل بالتزاماتها الدولية بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، داعيا لاستكشاف أقصى حد للسبل التي توفرها الولاية القضائية لمحاسبة إسرائيل.

وقال "يجب المضي قدما لتحقيق السلام وعقد مؤتمر للسلام وعلينا أن نصل إلى حل الدولتين عبر الاعتراف بدولة فلسطين، ويمكن أن يكون المنتدى الدولي فرصة لتوافق عربي - أوروبي من أجل عمل مشترك يوحد المجتمع الدولي لدعم فلسطين.

غوتيريش: نرفض التهجير لقطاع غزة وحل الدولتين هو ما يحقق السلام

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الإقليم والعالم كله يواجهون تحديات كبيرة وأزمات بدأت من غزة، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مطالبا بوقف دائم لإطلاق النار يبدأ الآن، وإنهاء إعاقة ومنع المساعدات الإنسانية من الدخول لغزة.

وأضاف أن خطط إسرائيل لتوسيع العمليات البرية مزعج، والأمم المتحدة لن تشارك في العمليات المعلن عنها لإدخال المساعدات الإنسانية التي لا تمتثل للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، مؤكدا الدعم الكامل لعمل الأونروا في غزة، ورفض التهجير المستمر لسكان قطاع غزة.

وتابع غوتيريش: يجب علينا أن نغير الوضع في الضفة الغربية، فضم الأراضي غير قانوني، وبناء المستوطنات غير قانوني، وحل الدولتين هو الذي يحقق السلام المستدام وان تكون القدس عاصمة للدولتين بموجب القانون الدولي.

وشدد على أن مؤتمر المانحين في الرياض سيكون فرصة مهمة لتحقيق السلام، ولا يمكن قبول رؤية أن حل الدولتين يختفي أمام أعينا، والمجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة في هذه اللحظة من أجل حماية حل الدولتين.

أمين عام التعاون الإسلامي: يجب أن تضمن القمة حقوق الفلسطينيين

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إن القضية الفلسطينية هي في قلب رهانات مؤسستنا، مطالبا بتفعيل كل الجهود لضمان حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة وجامعة الدول العربية.

رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي يدين الإبادة الجماعية

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي محمود علي يوسف، الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعيا العالم للضغط على إسرائيل لوقف العدوان عن شعب فلسطين، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وقال إن الاتحاد القمة تعقد في ظل أوضاع إقليمية بالغة التعقيد، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين أفريقيا والعالم العربي، في إطار رؤية واضحة المعالم، حيث تربطنا الجانبين علاقات تاريخية وثقافية ومصالح مشتركة.

السيسي: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية السبيل للخروج من دوامة العنف

قال رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، "إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أخطر مراحلها حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم ممنهجة ووحشية لإنهاء وجوده في قطاع غزة، إضافة لعملية تدمير واسعة فيه وجعله غير قابل للحياة، في محاولة لدفع أهله للهجرة، ولم تبق آلة الحرب الإسرائيلية حجرا على حجرا ولم ترحم طفلا أو شيخا واتخذت من التدمير والعدوان نهجا لنزوح مليوني فلسطيني داخل القطاع في تحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف".

وأضاف "في الضفة الغربية، تمارس آلة الاحتلال سياسية قمعية تقوم على القتل والتدمير، ورغم ذلك يبقى الشعب الفلسطيني صامدا متمسكا بحقه المشروع في أرضه ووطنه، ومنذ أكتوبر 2023 بذلت مصر مساعي مضمونة للوصول لوقف إطلاق نار وإدخال المساعدات الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء هذه الأزمة".

وجدد التأكيد على "رفض تهجير الشعب الفلسطيني، وأن مصر تبنت خطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله، وتعتزم تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور توقف العدوان".

وقال السيسى: "حتى لو نجحت إسرائيل، في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية".

وطالب الرئيس السيسى، الرئيس الأميركي، ببذل كل ما يلزم من جهود وضغوط، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جادة - يكون فيها وسيطا وراعيا - تفضي إلى تسوية نهائية تحقق سلاما دائما، على غرار الدور التاريخي الذي اضطلعت به الولايات المتحدة، في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل في السبعينيات.

رئيس المجلس الرئاسي اليمني يطالب بوقف العدوان على شعبنا

طالب رئيس المجلس الرئاسي للجمهورية اليمينة رشاد العليمي، بوقف العدوان بحق الشعب الفلسطيني مشددا على مواصلة اللجنة العربية لجهودها للتصدي للمخططات الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية لفلسطين، وتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة المقدمة من جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن اليمن متمسك بخيار السلام العادل والشامل، لإنهاء الاحتلال، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، داعيا لدعم مبادرة العربية السعودية وفرنسا لعقد المؤتمر الدولي في نيويورك لحل الدولتين.

وأوضح أن الظروف التي تهدد منطقتنا العربية تتطلب وقفة شجاعة عبر تحويل مقررات هذه القمم إلى أفعال لردع التهديدات والتدخلات الخارجية في شؤوننا، ومحاولة تمزيق دولنا العربية.

الرئيس الصومالي: القضية الفلسطينية تظل محور الضمير العربي واختبارا لوحدة الصف

قال رئيس جمهورية الصومال الفدرالية حسن الشيخ محمود، نلتقي اليوم في ظرف حرج يقف فيه عالمنا العربي عند مفترق طرق، بفعل تحولات عالمية، فيما أن القضية الفلسطينية تظل محور الضمير العربي واختبارا حقيقيا لوحدة الصف.

وجدد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال والنزاع والعدوان، مؤكدا دعم بلاده الكامل للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى، مشددا على أهمية إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن الشعب الصومالي يخوض مسيرة شاقة لإعادة بناء دولته عبر دحر الإرهاب وتعزيز مؤسسات الدولة، وتنفذ الحكومة إصلاحات في المالية العامة والخدمة العامة في إطار تحسين الشفافية والخدمات، ونعمل لإجراء انتخابات عامة وشاملة.

رئيس الوزراء الأردني: الأولوية هي وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

قال رئيس الوزراء، وزير الدفاع الأردني جعفر حسان، إن أكثر من عام ونصف على بدء العدوان المتوحش على غزة، والمأساة المتواصلة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف، بينما يعاني الناجون التدمير الذي طال كل شيء، لافتا إلى أن تداعيات هذا العدوان وآثاره ستمتد لأعوام طويلة.

وأضاف أن العالم وقف عاجزا عن إنهاء هذا العدوان الذي خرق كل القوانين والأعراف الدولية، والذي يشكل تحديا صارخا للإنسانية، مشددا على أن الاولوية هي وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسبب بها.

وأشار إلى ضرورة تكاتف كل الجهود لوقف العدوان، وإدخال المساعدات، معربا عن دعم بلاده لجهود تحقيق وقف إطلاق النار، ومشددا على تكثيف الجهود لتعزيز صمود الفلسطيني، وإنهاء الكارثة الإنسانية وحشد موقف دولي يدعم خطة إعادة إعمار غزة.

وأكد أن ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه هو عنوان المرحلة، فلا قضية ولا دولة دون الشعب الصامد الذي يثبت لنا تمسكه بحقه وأرضه وتاريخيه، ويقدم نموذجا في الثبات ومواجهة الاحتلال والظلم الذي لم يشهده التاريخ الحاضر.

وشدد حسان على أن مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها أساسه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يعيد كافة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة على التراب الفلسطيني، على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن الانتهاكات والاعتداءات في القدس لن تجلب الامن والسلام لإسرائيل، وستبقى المنطقة في دوامة الصراعات والحروب التاريخية.

كما أكد مواصلة الأردن دوره في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وسيبقى عونا وسندا لأشقائه العرب، مطالبا بتكاتف كل الجهود لإنهاء الازمات العربية في اليمن وليبيا والسودان، ولا بد أن تحظى الأجيال القادمة بمستقبل مزدهر وآمن رغم كل التحديات وسنواصل العمل لتحقيقه.

رئيس وفد السودان يجدد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

جدد رئيس وفد جمهورية السودان، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، معربا عن رفض بلاده كافة أشكال التهجير، وانتهاكات القانون الدولي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

رئيس وزراء لبنان: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني

جدد رئيس وزراء لبنان نواف سلام، رفض بلاده لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولة توطينهم في أماكن أخرى، كذلك العدوان عليهم، مشددا على ضرورة الاستمرار في دعم وكالة "الأونروا" لتتمكن من أداء دورها الإنساني.

وقال إن لبنان "فتح صفحة جديدة في تاريخه تقوم على الإصلاح وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، لأنها وحدها تمتلك قرار الحرب والسلم، في حين فإن دعم الأشقاء العرب لها في مسيرتها عامل أساسي في نجاحها"، مضيفا أن الدولة اللبنانية تعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 انطلاقا من الشرعية الدولية وتمسكها باستعادة أرضها.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، والانسحاب من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت ممكن.

وزير الخارجية المغربي يدعو لوقف العدوان ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية

قال وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة، إن "الوضع في الأراضي الفلسطينية مأساوي، وقد أودى بحياة العشرات"، متسائلا حول المعايير الإنسانية التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا في كلمة نيابة عن الملك المغربي، إلى وقف فوري للعدوان، والعودة للمفاوضات، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في الضفة خاصة هدم المنازل، وتهجير السكان، والعمل على تأمين استمرار المساعدات الإنسانية خاصة المواد الطبية والإنسانية لقطاع غزة، والحفاظ على دور وكالة الأونروا ودعمها للقيام بالمهام المطلوبة منها، ووضع خارطة طريق متكاملة لإطلاق خطة إعادة إعمار غزة التي اقرتها القمة العربية الاستثنائية في القاهرة، دون تهجير للسكان، بإدارة من السلطة الفلسطينية وبإشراف عربي.

وجدد التأكيد على ضرورة فتح الآفاق للحل السياسي في فلسطين لإقرار سلام عادل، بما يضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، لافتا إلى أن قطاع غزة جزء منها.

ودعا لقديم الدعم للسلطة الفلسطينية وتقوية مؤسساتها، بما يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني بالأمن والسلم، والتأكيد على ان المصالحة الوطنية هي المدخل الأساسي لتقوية الموقف الفلسطيني، في إطار أي عملية سلام مرتقبة.

وشدد على أن بلاده ستواصل الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها القدس، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والميداني، ومن خلال عمل وكالة بيت مال القدس التي تدعم المدينة المقدسة، وتحسن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين.

رئيس الوفد الجزائري: القضية الفلسطينية تشهد مخططات التصفية

قال رئيس وفد جمهورية الجزائر أحمد عطاف، إن القضية الفلسطينية تشهد مخططات التصفية، وسط إصرار الاحتلال الإسرائيلي على فرض رؤيته العبثية للسلام، لإشباع أطماعه، والقائمة على تصفية القضية، وحرمان دول الجوار من أبسط مقومات أمنها وطمأنينتها واستقرارها، ويضمن له هيمنة مطلقة دون حسيب أو رقيب أو منازع.

وأضاف نحن أمام مرحلة مفصلية، لن يكون لنا فيها مكان، ما لم نعد الاعتبار للعمل العربي المشترك، داعيا للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، فهذه أمانة تاريخية تحملها الأمة العربية في أعناقها وتجاه مسؤولية أخلاقية تتحملها البشرية جمعاء، فسلامة فلسطين جزء من أمن الشرق الأوسط جميعه.

سوريا: نداء غزة الجريحة نسمعه بين ضلوعنا ونراه في عيون أطفالنا

قال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إن نداء غزة الجريحة المحاصرة المنكوبة نسمعه بين ضلوعنا ونراه في عيون أطفالنا، آن لمنطقتنا أن تنعم بالسلام وأن تحيا شعوبنا بالكرامة، وأن تعود البوصلة باتجاهها الصحيح.

وأشار إلى أن سوريا تواجه تحديات عدة تتمثل ببقايا تنظيم داعش، والتي تحاول قوى خارجية استخدامها كأداة للابتزاز السياسي والضغط الأمني، إضافة لما يحاك في الخفاء لتفكيك المجتمع السوري وزرع الفتنة، عبر دعم تشكيلات انفصالية، لجر البلاد إلى صراع أهلي طويل الأمد، مؤكداً على أن التهديدات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب سوريا خرق صارخ للقانون الدولي ولأبسط مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي، ونؤكد التزامنا باتفاقية فصل القوات لعام 1974، التي تضمن الحد الأدنى لاستقرار تلك المنطقة الحساسة.

جيبوتي: نرفض الصمت الدولي إزاء المجازر في غزة

أكد وزير خارجية جيبوتي عبد القادر عمر، أن قمة بغداد تجمع شمل العرب وتفتح أمامهم باب التشاور في سبل مواجهة التحديات في المنطقة.

وعبر عمر عن "دعم جيبوتي للقضية الفلسطينية، ورفض الصمت الدولي ازاء المذابح التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وقال إن "الامة العربية تقف على مفترق طرق بعد أن توالت عليها الجراح، لتكون قمة بغداد شعاع أمل متجدد ينير لها الطريق".

تونس: موقفنا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي إن "عملية التدمير الممنهج للفلسطينيين تتفاقم في كل يوم، وحجم الكارثة يفرض علينا التدخل العاجل، وأن العدوان على غزة لا يمثل انتهاكا للقرارات الدولية وحسب، بل يعد تحدياً لجميع الأعراف الإنسانية والأخلاقية".

وأضاف أن "موقفنا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة كل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

جمهورية القمر: القضية الفلسطينية لا تزال جوهر الصراع في الشرق الأوسط

أكد وزير الشؤون الخارجية في جمهورية القمر مباي محمد، أن القضية الفلسطينية لا تزال جوهر الصراع في الشرق الأوسط.

وقال محمد إننا نجدد رفضنا الكامل لسياستي التهجير والتجويع للشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه "موقفنا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ويجب وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة"، مؤكداً أنه "لا بد من تكاتف كل الجهود لتحقيق ذلك".

السعودية: نرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن "المملكة العربية السعودية تؤكد رفضها لاي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة".

وأضاف أن "المملكة تجدد رفضها للاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية، وتشيد بقرار الرئيس الأميركي لرفع العقوبات عن سوريا واتاحة الفرصة أمامها للبناء والتعافي".

واكد الجبير في كلمته على "أهمية مواصلة الحوار في السودان لإنهاء النزاع والحفاظ على سيادته ووحدته، مشددا على ضرورة المحافظة على امن الممرات البحرية وادامة حركة الملاحة العالمية فيها".

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