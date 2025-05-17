ترامب: أحد القادة الذين قابلتهم رجاني أن أساعد أهل غزة لأنهم يتضورون جوعا

واشنطن/سما/

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أحد القادة الذين قابلهم قبل يومين رجاه أن يساعد الشعب الفلسطيني لأنهم يتضورون جوعا.

وكان ترامب قد أنهى، الجمعة، زيارة خارجية هي الأولى له في عهدته الثانية في البيت الأبيض، قادته إلى منطقة الخليج العربي وشملت السعودية وقطر والإمارات.

وقال ترامب، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام، إن "أحد القادة الثلاثة العظماء قال لي قبل ليلتين أرجوك ساعد الشعب الفلسطيني لأنهم يتضورون جوعا وأبلغته أننا بدأنا في العمل على مساعدة الناس في غزة".

والتقى ترامب خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما عقد ترامب اجتماعا موسعا في السعودية ضم ممثلين عن دول الخليج الست؛ السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وعمان.



وركزت خطابات ترامب في المنطقة على الصفقات التجارية والشراكة الاقتصادية والدفاعية بين بلاده والبلدان الثلاثة، ولم يتطرق إلى القضية الفلسطينية أو حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على غزة.

كما خلت البيانات الرسمية التي صدرت من البيت الأبيض خلال الزيارة عن أي حديث عن القضية الفلسطينية أو حرب الإبادة على غزة.

وشهدت الزيارة اتفاقات اقتصادية واستثمارية ضخمة. وأكد ترامب أن جولته أسفرت عن تحقيق "تريليونات الدولارات" من الاستثمارات والصفقات لصالح الولايات المتحدة.

وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، البذخ الذي رافق الزيارة، وتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار حرب الإبادة عليه خلال الزيارة.

من جهته أغدق الرئيس ترامب المديح للزعماء الخليجيين الذين قابلهم.

وعبّر ترامب أمام الكاميرات عن إعجابه الكبير بقادة السعودية وقطر والإمارات خلال جولته التي أحيط خلالها بحفاوة بالغة.وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر حول الاستثمار في الرياض الثلاثاء، قال لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقد ارتسمت على محياه ابتسامة عريضة "أنا معجب بك كثيرا... كثيرا جدا".

وأثنى ترامب على الأمير محمد بن سلمان، القائد الفعلي للمملكة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلاً إنهما "ممشوقا القامة، وسيما المحيّا، يطبع الذكاء قسماتهما".

أما في أبوظبي، فقال عن الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات إنه "رجل فذّ ... ومحارب عظيم بكل ما للكلمة من معنى".