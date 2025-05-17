صحفي تركي يكشف ما فعله أردوغان أمس مع ماكرون

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في عاصمة ألبانيا أمس، بالإمساك بإصبع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولم يتركه.

كتب عن ذلك الصحفي التركي إبراهيم هاسكولوغلو على منصة التواصل الاجتماعي X، وقال: "بعد أن وضع ماكرون يده على يد أردوغان، لم يترك الرئيس التركي إصبع نظيره الفرنسي".

يوم أمس الجمعة، انعقدت في ألبانيا قمة المجموعة السياسية الأوروبية بمشاركة عدد من الزعماء الأوروبيين وزعماء الدول الأخرى.

ونقلت صحيفة "أوكرانينسكايا برافدا" عن سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم زيلينسكي، أن الأخير والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس وزراء بولندا دونالد توسك، أجروا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع على هامش القمة في ألبانيا.

وتعود فكرة تشكيل المجموعة السياسية الأوروبية إلى ماكرون، وتم الإعلان عن إنشائها في مايو 2022. وتضم المجموعة 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ودول غرب البلقان، والنرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين، وبريطانيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، وتركيا، وأرمينيا، وأذربيجان.