  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحفي تركي يكشف ما فعله أردوغان أمس مع ماكرون

السبت 17 مايو 2025 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي تركي يكشف ما فعله أردوغان أمس مع ماكرون



تيرانا/سما/

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في عاصمة ألبانيا أمس، بالإمساك بإصبع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولم يتركه.

 

كتب عن ذلك الصحفي التركي إبراهيم هاسكولوغلو على منصة التواصل الاجتماعي X، وقال: "بعد أن وضع ماكرون يده على يد أردوغان، لم يترك الرئيس التركي إصبع نظيره الفرنسي".

 

يوم أمس الجمعة، انعقدت في ألبانيا قمة المجموعة السياسية الأوروبية بمشاركة عدد من الزعماء الأوروبيين وزعماء الدول الأخرى.

ونقلت صحيفة "أوكرانينسكايا برافدا" عن سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم زيلينسكي، أن الأخير والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس وزراء بولندا دونالد توسك، أجروا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع على هامش القمة في ألبانيا.

وتعود فكرة تشكيل المجموعة  السياسية الأوروبية إلى ماكرون، وتم الإعلان عن إنشائها في مايو 2022. وتضم المجموعة 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ودول غرب البلقان، والنرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين، وبريطانيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، وتركيا، وأرمينيا، وأذربيجان.

الأكثر قراءة اليوم

قناة أمريكية تفضح تفاصيل خطة جدية وضعها ترامب لنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى بلد عربي

"يديعوت" تكشف تفاصيل عملية “عربات جدعون” الإسرائيلية في غزة: 3 مراحل “مُعقدة” تنتهي باحتلال القطاع

ترامب: لا أعلم إن كان نتنياهو قادرا على إبرام صفقة رهائن

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة

في تحول استراتيجي: الرئيس السوري الشرع يوافق على التطبيع مع اسرائيل ودخول اتفاقيات أبراهام ..

ترامب : نتنياهو يواجه مشكلة السابع من اكتوبر والدول الثلاث التي زرتها سيكونون جزءا من حل مشكلة غزة

تصعيد إسرائيلي على غزة وسط جمود في مفاوضات الدوحة وغياب أي اختراق

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-17_14-21-48

63 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

2207321167

مفاوضات حاسمة في الدوحة بشأن غزة.. عرض بوقف جزئي للنار

photo_2025-05-17_14-53-02

كيف تستخدم "إسرائيل" رمزا توراتيا لتبرير الإبادة في غزة؟

20250517084155afpp-afp_473629d.h-730x438

صحيفة إسبانيّة: "إسرائيل" تقتل الفلسطينيين بسلاح الجوع أيضاً

9144-730x438

إيطاليا لإسرائيل: “كفى” لعمليات القصف في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية