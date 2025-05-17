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الجيش الإسرائيلي: توقيف شخص عبر الحدود من الأردن

السبت 17 مايو 2025 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "توقيف شخص حاول التسلل من الأردن إلى منطقة كيبوتس شعار هجولان وكيبوتس مسعدة في وادي الأردن".

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن الشخص الموقوف عامل مهاجر أجنبي يحمل الجنسية الأردنية، وقد عبر نهر اليرموك ودخل إلى إسرائيل دون رصد مسبق.

وأشارت القناة إلى أن سكانا من المنطقة تمكنوا من توقيفه، قبل أن تصل قوات من الجيش إلى الموقع وتقوم باعتقاله، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

من جهتها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشخص كان يبحث عن فرصة عمل.

يذكر أن الحادث أثار حالة استنفار في المنطقة، فيما تواصل قوات الجيش تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الواقعة.

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