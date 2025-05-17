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الجيش الإسرائيلي ينشئ كتيبة مدرعات جديدة في "فرقة غزة"

السبت 17 مايو 2025 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينشئ كتيبة مدرعات جديدة في "فرقة غزة"



القدس المحتلة/سما/

أنهى الجيش الإسرائيلي تأسيس كتيبة مدرعات جديدة ستعمل لأول مرة تحت إمرة ما يسمى "لواء الشمال" الذي يتبع "فرقة غزة" وليس ضمن لواء مدرعات نظامي أو ضمن قوات الاحتياط، وفق هيئة البث.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تأسيس كتيبة المدرعات الجديدة، التي أطلق عليها اسم (نير) جاء بهدف "تقليص عمل كتائب المدرعات في قوات الاحتياط، بسبب العبء غير المسبوق الواقع على جنود الاحتياط منذ بداية الحرب.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء كتيبة مدرعات "مناطقية" ما يعني أنها ستكون مخصصة لمنطقة معينة أو جبهة معينة وليست مرتبطة بلواء دائم أو سلاح مدرعات نظامي أو احتياط، بل ستعمل ضمن منطقة عمليات معينة"، وفق هيئة البث.

وأوضحت أن "الكتيبة الجديدة ستتألف من جنود إسرائيليين سيتم استدعاؤهم من الكتائب المدرعة النظامية مع دباباتهم، وهي من طراز "ميركافا مارك 4"، سيعملون بنظام التناوب بين ألوية المدرعات النظامية".

ويتوقع أن تعمل الكتيبة الجديدة "نير" في منطقة زيكيم لحماية البلدات الإسرائيلية فيما تسمى منطقة "غلاف غزة الشمالي"، كجزء من أحد الدروس الرئيسة المستفادة من هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة "حماس" على إسرائيل.

وقالت هيئة البث إن تلك الخطوة جاءت بعدما "تبين أن الجيش الإسرائيلي بدا خلال هجوم 7 أكتوبر فاقدا للجهوزية الكافية بالقرب من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عمل المقاتلين في كتيبة "مناطقية" لفترات طويلة سيجعلهم أكثر احترافا في القطاع، وفق ما أوردت هيئة البث.

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