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العراق يتعهّد خلال القمة العربية تقديم 40 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ولبنان

السبت 17 مايو 2025 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يتعهّد خلال القمة العربية تقديم 40 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ولبنان



بغداد/سما/

 تعهّد العراق خلال القمة العربية في بغداد السبت، تقديم 40 مليون دولار في إطار جهود إعادة إعمار قطاع غزة ولبنان بعدما أدّت الحرب مع إسرائيل إلى دمار واسع فيهما.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة “18 مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك وفي مقدمتها مبادرة تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب”.

وأضاف “نؤكد هنا إسهام العراق بمبلغ 20 مليون دولار لإعمار غزة و20 مليون دولار لإعمار لبنان الشقيق”.

وتستضيف بغداد السبت القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّه “ضربات مكثفة” في إطار هجوم جديد على غزة.

وتابع السوداني “دعونا وما زلنا ندعو إلى عمل عربي جاد ومسؤول لإنقاذ غزة وإعادة تفعيل دور وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القطاع والضفة الغربية”.

كما جدد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، السبت، التأكيد على رفض بلاده أي محاولات من شأنها “تهجير” سكان قطاع غزة من أرضهم.

وأبرز رشيد خلال كلمته الافتتاحية القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، إدانة واستنكار بغداد لـ”العدوان الإسرائيلي” على غزة.

وقال: “نوكد موقفنا الرافض لكل محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت أي ظروف أو مسمى”، معربا إشادة بلاده بـ”صمود الشعب الفلسطيني” على أرضه.

وفي سياق متصل، نوه رشيد إلى أنه “لا يمكن تجزئة أمننا العربي المشترك”، داعيا الدول العربية إلى العمل من أجل الحفاظ عليه.

غوتيريش يدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في غزة

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت من بغداد إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في غزة.

وقال غوتيريش في كلمة خلال القمة العربية “إننا بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن”، مضيفا “أشعر بالجزع إزاء التقارير التي تفيد باعتزام إسرائيل توسيع نطاق العمليات البرية وأكثر من ذلك”.

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