  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خامنئي عقب زيارة ترامب لدول الخليج: على الولايات المتحدة “أن تغادر.. وستغادر” الشرق الأوسط

السبت 17 مايو 2025 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي عقب زيارة ترامب لدول الخليج: على الولايات المتحدة “أن تغادر.. وستغادر” الشرق الأوسط



طهران/سما/

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت إن على الولايات المتحدة “الرحيل من هذه المنطقة، وسترحل” عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب لدول الخليج العربية.

وقال خامنئي في خطاب متلفز ألقاه أمام عدد من المدرسين “بعزيمة شعوب المنطقة ستُجبر الولايات المتحدة على الرحيل من هذه المنطقة وسترحل حتما”، منتقدا ما وصفه بالنموذج الأميركي الفاشل الذي يهدف إلى الإبقاء على حاجة دول الخليج وتبعيتها للدعم الأمريكي.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران مباحثات بوساطة عمانية، منذ 12 نيسان/ أبريل سعيا الى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلا من اتفاق دولي أبرم قبل عقد.

وهذه المباحثات هي الأعلى مستوى بين البلدين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في 2018.

كذلك، انتقد آية الله خامنئي السبت الولايات المتحدة لدعمها إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وفي إشارة إلى نهج الإدارة الأمريكية، قال “إن ترامب والمسؤولين الأمريكيين يكذبون في تصريحاتهم التي تدعي أنهم يريدون استخدام القوة من أجل السلام، لأنهم استخدموا القوة لقتل الأطفال وأبناء غزة”، على ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (إرنا).

وكان ترامب انتقد الثلاثاء المسؤولين في إيران ودورها الإقليمي خلال زيارته إلى السعودية.

وقال في منتدى استثماري في السعودية “إن قادة إيران ركزوا على سرقة ثروات شعبهم لتمويل الإرهاب وإراقة الدماء في الخارج”.

وقال آية الله خامنئي السبت إن تصريحات ترامب “تعد مصدر خزي لقائلها ومصدر خزي للشعب الأمريكي”، بحسب إرنا.

وأكد الرئيس الأمريكي في قطر الخميس أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وحث في اليوم التالي إيران على “التحرك” بشأن هذه القضية “وإلا سيحدث شيء سيء”.

وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بصناعة النفط الإيرانية وببرنامجيها الصاروخي والنووي.

(أ ف ب)

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" تكشف تفاصيل عملية “عربات جدعون” الإسرائيلية في غزة: 3 مراحل “مُعقدة” تنتهي باحتلال القطاع

قناة أمريكية تفضح تفاصيل خطة جدية وضعها ترامب لنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى بلد عربي

ترامب: لا أعلم إن كان نتنياهو قادرا على إبرام صفقة رهائن

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة

في تحول استراتيجي: الرئيس السوري الشرع يوافق على التطبيع مع اسرائيل ودخول اتفاقيات أبراهام ..

ترامب : نتنياهو يواجه مشكلة السابع من اكتوبر والدول الثلاث التي زرتها سيكونون جزءا من حل مشكلة غزة

تصعيد إسرائيلي على غزة وسط جمود في مفاوضات الدوحة وغياب أي اختراق

الأخبار الرئيسية

محمد السنوار يراسل”غرفة “الوسطاء”: نستشهد ولن نرحل.. الكتائب لن تسلم سلاحها

photo_2025-05-17_14-21-48

66 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

2207321167

مفاوضات حاسمة في الدوحة بشأن غزة.. عرض بوقف جزئي للنار

20250517084155afpp-afp_473629d.h-730x438

صحيفة إسبانيّة: "إسرائيل" تقتل الفلسطينيين بسلاح الجوع أيضاً

9144-730x438

إيطاليا لإسرائيل: “كفى” لعمليات القصف في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية