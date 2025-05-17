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حماس: عقد جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطر اليوم

السبت 17 مايو 2025 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: عقد جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطر اليوم



غزة/سما/

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) انعقاد جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل في الدوحة اليوم السبت.

وأضاف أن الجانبين يناقشان جميع القضايا دون “شروط مسبقة”.

وفي السياق، قال القيادي في حماس محمود مرداوي للتلفزيون العربي، أن مفاوضات الدوحة مستمرة لكن الاحتلال متمسك بالاقتراح الذي رفضناه سابقا.


وأضاف: "سنغتنم كل الفرص لوقف حمام الدم في غزة ومستعدون للمفاوضات دائما.


وتابع: "نريد مفاوضات تشمل كل القضايا والمطالب ومن دون شروط مسبقة.


وأشار إلى أن المفاوضات حاليا تشمل كل القضايا والمطالب دون شروط مسبقة

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