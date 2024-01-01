  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

خشية من اعتقاله في روما..نتنياهو يتراجع عن حضور مراسم تنصيب البابا الجديد

السبت 17 مايو 2025 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
خشية من اعتقاله في روما..نتنياهو يتراجع عن حضور مراسم تنصيب البابا الجديد



القدس المحتلة/سما/

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حضور مراسم تنصيب البابا الجديد بسبب مخاوف من إمكانية تنفيذ مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه.

وأفادت مصادر لموقع "يديعوت أحرونوت" العبري ، بأن نتنياهو كان يرغب في حضور مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر، لكنه قرر العدول عن ذلك و"عدم المجازفة"، وقرر مكتب رئيس الوزراء إلغاء الرحلة.

وقالت الصحيفة: "خلال الفحوصات التمهيدية، أُجريت اتصالات مع إيطاليا والفاتيكان للتحقق مما إذا كان سيُسمح لنتنياهو بالحضور دون أن يجري اعتقاله. لكن الردود التي جرى تلقيها لم تكن مُرضية، وكان من غير الواضح ما إذا كانوا سيطبقون مذكرات التوقيف".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش الاسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"شبح القسام".. موقع عبري ينشر معلومات عن قيادي في حماس مرشح لقيادة الكتائب (صورة)

قناة أمريكية تفضح تفاصيل خطة جدية وضعها ترامب لنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى بلد عربي

ترامب: لا أعلم إن كان نتنياهو قادرا على إبرام صفقة رهائن

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة

في تحول استراتيجي: الرئيس السوري الشرع يوافق على التطبيع مع اسرائيل ودخول اتفاقيات أبراهام ..

"يديعوت" تكشف تفاصيل عملية “عربات جدعون” الإسرائيلية في غزة: 3 مراحل “مُعقدة” تنتهي باحتلال القطاع

تصعيد إسرائيلي على غزة وسط جمود في مفاوضات الدوحة وغياب أي اختراق

الأخبار الرئيسية

وزير الحرب الإسرائيلي : وفد حماس عاد لطاولة المفاوضات في الدوحة مع بدء العملية في غزة

تسليم حماس سلاحها للسلطة ..الرئيس عباس :الأولوية لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة

"يديعوت" تكشف تفاصيل عملية “عربات جدعون” الإسرائيلية في غزة: 3 مراحل “مُعقدة” تنتهي باحتلال القطاع

ترامب : نتنياهو يواجه مشكلة السابع من اكتوبر والدول الثلاث التي زرتها سيكونون جزءا من حل مشكلة غزة

في تحول استراتيجي: الرئيس السوري الشرع يوافق على التطبيع مع اسرائيل ودخول اتفاقيات أبراهام ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية