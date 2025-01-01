إسبانيا: سنقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لإنهاء حصار غزة

مدريد/وكالات/

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نية بلاده تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة لإنهاء الحصار الإنساني على غزة، قائلا "يجب وقف دوامة العنف في غزة".

سانشيز وخلال مشاركته أعمال القمة الـ 34 لجامعةِ الدول العربية في بغداد اليوم السبت قال إن "أرقام الشهداء في غزة هائلة وغير مقبولة وتنتهك القانون الدولي"

ودعا سانشيز إلى دعم حل الدولتين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معبرا عن دعمه مؤتمر السلام الذي ترأسه السعودية وفرنسا لحل الدولتين.

وتابع: "يجب الضغط على إسرائيل لوقف المذابح في غزة".

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة الـ 34 لجامعةِ الدول العربية، بحضورِ قادة ومسؤولين عرب في المبنى الحكومي في المنطقة الخضراء، كما يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسانشيز.