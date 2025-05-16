ترامب : نتنياهو يواجه مشكلة السابع من اكتوبر والدول الثلاث التي زرتها سيكونون جزءا من حل مشكلة غزة

وكالات - سما-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أمام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وضع صعب ويواجه مشكلة عملية السابع من أكتوبر ولم يكن من المفترض أن تقع تلك العملية".

وأشار ترامب إلى أنه لا يعلم ما إذا كان نتنياهو قادرا على إبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين من قطاع غزة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تسعى إلى معالجة الوضع في غزة، معتبرا أن الناس "يتضورون جوعا" في القطاع المحاصر.

وأردف قائلا "تحدثت مع قادة الدول الثلاث التي زرتها (خلال الجولة الخليجية الأخيرة)، وقالوا إنهم سيكونون جزءا من الحل بشأن غزة، وإنهم سيساعدون".

ودعا ترامب إلى ضرورة تحويل غزة إلى "منطقة حرية"، مشيراً إلى أن "الوضع فيها كان سيئاً لسنوات".

كما أوضح ترامب أن عدد سكان غزة، الذي يبلغ 1.9 مليون نسمة، "عدد كبير لكنه نسبياً ليس كبيراً"، مضيفاً أن "ما يحدث في غزة غير مجد"، معتبراً أن الوضع يتكرر كل عشر سنوات ويعود السكان إلى الوراء، على حد قوله.