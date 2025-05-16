رام الله/سما/

تناولت الصحف المحلية الثلاث، الصادرة اليوم السبت في عناوينها، استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى والمفقودين.

كما ركزت الصحف في عناوينها، على انطلاق أعمال القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد اليوم بمشاركة الرئيس.

وفيما يلي أهم العناوين

القدس:

- غارة كل 4 دقائق وسط موجة نزوح واسعة من الشمال.... مئات الشهداء والجرحى بقصف جنوني

- القمة العربية اليوم في بغداد

- دول أوروبية: لن نصمت امام الكارثة الإنسانية في غزة

- اليونسف: إسرائيل قتلت 45 طفلا في غزة خلال يومين

- قوات الاحتلال تعلن بدء عملية واسعة في القطاع

- خلال اجتماعه من نظيره العراقي... الرئيس: غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ووقف الإبادة أولوية

- المستوطنون يحرقون 14 سيارة في سلفيت وإخطارات بالاستيلاء على13 دونما في بروقين وتصعيد العدوان على جنين وطولكرم

- 40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم القيود والانتشار المكثف لقوات الاحتلال

- تورك: تدمير أحياء بكاملها في غزة ومنع المساعدات يعادلان التطهير العرقي

- الصحة العالمية: لا نستطيع إيصال المساعدات لغزة بسبب الحصار

الحياة الجديدة:

- وصل بغداد للمشاركة في القمة العربية واجتمع مع نظيره العراقي ورئيس الوزراء اللبناني واستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي: الرئيس يؤكد مجددا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة

- منع الموطنين من أداء صلاة الفجر في الحرم الابراهيمي واعتداءات وحرق مركبات في الضفة، وشهيد في القدس وجنود الاحتلال والمستوطنين يصعدون عدوانهم على بروقين وكفر الديك

- مجلس أوروبا ندد بمجاعة متعمدة في القطاع والصحة العالمية أكدت عدم استطاعتها إيصال المساعدات بسبب الحصار

- العاهل الأردني يجدد الدعوة لاستعادة وقف إطلاق النار بغزة ووقف تصعيد الاحتلال في الضفة

- دول أوروبية: لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية في غزة

- تورك: تدمير أحياء بكاملها في غزة ومنع المساعدات يعادلان التطهير العرقي

- مؤتمر حول حل الدولتين برعاية باريس والرياض الشهر المقبل في نيويورك

الأيام:

- شهيد في القدس بزعم طعن شرطي إسرائيلي وإصابته عند أبواب الأقصى

- الرئيس في بغداد للمشاركة في القمة العربية التي تنطلق اليوم

- 120 شهيدا ومجازر واسعة ونزوح جماعي وتقدم بري باتجاه بلدة القرارة

- ترامب: الكثيرون في غزة يتضورون جوعا

- ماكرون: الوضع في قطاع غزة لا يحتمل

- غارة كل 4 دقائق على القطاع.. معاريف: تمهيد لنشاط مستقبلي

- مجلس أوروبا يندد بالمجاعة المتعمدة في غزة

- مفوض أممي يحذر من تطهير عرقي وتحول ديمغرافي قطاع غزة

- إخطارات بالاستيلاء على أراضي واقتلاع أشجار في بروقين ومستوطنون يحرقون 17 مركبة ويحاولون إحراق منزل