  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : تعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة

السبت 17 مايو 2025 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : تعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة



غزة/سما/

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة يتعمق اليوم السبت، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11-12 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، دافئاً نسبيا في المناطق الجبلية، ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، وسيكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين المقبل، فيكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين يومي السبت والأحد من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات زمنية طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

الأكثر قراءة اليوم

تم خداع حماس ..ويتكوف أبلغ الوسطاء بأن أمريكا لا تخطط لإجبار إسرائيل على إنهاء حرب غزة..

"شبح القسام".. موقع عبري ينشر معلومات عن قيادي في حماس مرشح لقيادة الكتائب (صورة)

ترامب: لا أعلم إن كان نتنياهو قادرا على إبرام صفقة رهائن

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الهجمات الواسعة في قطاع غزة تمهيد لدخول القوات البرية

الاعلام العبري : الغضب الإسرائيليّ على ترامب لـ سخائه” بالخليج اجتاز كلّ الحدود

تصعيد إسرائيلي على غزة وسط جمود في مفاوضات الدوحة وغياب أي اختراق

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة

الأخبار الرئيسية

في تحول استراتيجي: الرئيس السوري الشرع يوافق على التطبيع مع اسرائيل ودخول اتفاقيات أبراهام ..

61 يوماً على عودة الحرب على غزة : عشرات الشهداء في مجازر مروعة بمختلف مناطق القطاع

6827af1e4c59b71d332e5ae4

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة

20250516133709reup-2025-05-16t133502z_1268290424_rc2xieaj5dp7_rtrmadp_3_usa-trump-tariffs.h-730x438

قناة أمريكية تفضح تفاصيل خطة جدية وضعها ترامب لنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى بلد عربي

20250516114227

تورك يحذر من تطهير عرقي وتحول ديموغرافي في غزة بفعل الهجمات المكثفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية