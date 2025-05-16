61 يوماً على عودة الحرب على غزة : عشرات الشهداء في مجازر مروعة بمختلف مناطق القطاع

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الحادي والستين لعودة الحرب، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. وقد أدت الغارات الجوية منذ فجر الجمعة إلى استشهاد 115 مواطناً، في وقت تركزت فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق رفح، ومحيط المستشفى الأوروبي، وشمال بلدة القرارة بخان يونس، بالإضافة إلى بيت لاهيا وشرق جباليا.

في جنوب قطاع غزة، استشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف شقة سكنية في مدينة حمد شمال خان يونس، وهم خليل فؤاد منصور وزوجته ختام أحمد الجعابير وابنتهما سما. وفي صباح السبت، ارتقى شهيدان وأصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي على منطقة قاع القرين جنوب خان يونس، كما أُصيب خمسة مواطنين، بينهم امرأة حامل، إثر قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب أبراج طيبة غرب المدينة. كما استشهد المواطنان أحمد نضال منصور وأحمد رائد قبلان متأثرين بجراح أصيبا بها في غارات إسرائيلية سابقة على خان يونس.

في وقت سابق، استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون في قصف استهدف شارع أبو سرور في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس. وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أدت الغارات الإسرائيلية على خان يونس إلى استشهاد 34 مواطناً، بينما واصل جيش الاحتلال تدمير منازل المدنيين في مدينة رفح جنوب القطاع، في إطار تصعيده المستمر في تلك المنطقة.

أما في شمال قطاع غزة، فقد فجّرت قوات الاحتلال روبوتاً مفخخاً شرق منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء وعدد من المفقودين جراء قصف منزل يعود لعائلة أبو عون في المنطقة ذاتها. وقد سجل شمال القطاع استشهاد 72 مواطناً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما ارتقى شهيدان في دوار أبو ماهر حلس بحي الشجاعية، ولم يتمكن أحد من انتشالهما حين كانا يحاولان الفرار من منزلهما. وانتشل المسعفون جثامين ثلاثة شهداء من حي التفاح شرق مدينة غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف.

وفي وسط القطاع، أُصيب عدد من المواطنين في قصف شنته طائرة مروحية إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. كما استُشهد المواطن أشرف الرماحي إثر قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة أبو العجين شرقي دير البلح.

وحتى هذه اللحظة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 53,010 شهيد و119,998 إصابة. ومنذ الثامن عشر من مارس 2025، وحتى اليوم، بلغت حصيلة الشهداء 2,876 شهيداً، فيما بلغت الإصابات 7,957 إصابة، في ظل استمرار العدوان وتصاعد حجم الكارثة الإنسانية في مختلف مناطق قطاع غزة.