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مؤتمر دولي في نيويورك لاعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطينية

السبت 17 مايو 2025 05:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤتمر دولي في نيويورك لاعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطينية



نيويورك/سما/

يُعقد مؤتمر دولي برعاية فرنسا والسعودية حول حل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من 17 إلى 20 حزيران/يونيو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك؛ وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي.

يستند عقد المؤتمر إلى قرار أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر، وسيكون برعاية فرنسية سعودية مشتركة.

وأكدت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، شارون بيرتش، أن المؤتمر سيعقد من 17 حزيران/يونيو وحتى 20 منه.

وقال مصدر دبلوماسي مطّلع على التحضيرات إن المؤتمر يفترض أن يمهّد الطريق أمام اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطينية مكتملة الأركان.

ويعترف نحو 150 بلدا بدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، أي أن عضويتها غير كاملة إذ لم يصوت مجلس الأمن على قبولها بهذه الصفة.

وفي أيار/مايو 2024، اعترفت إيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين لكن حكومات أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا لم تتّخذ هذه الخطوة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيسان/أبريل، إن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في حزيران/يونيو.

وأضاف حينها أنه يرغب بتنظيم مؤتمر في نيويورك للحض على الاعتراف بدولة فلسطين وحض دول عربية وإسلامية على الاعتراف بإسرائيل.

وطبَّعت الإمارات والمغرب والبحرين علاقاتها مع إسرائيل في العام 2020 بموجب "اتفاقات أبراهام" التي رعتها الولايات المتحدة خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إلا أن دولا عربية عدة لم تنضم إلى هذه الاتفاقات، خصوصا السعودية، إضافة إلى جارتي إسرائيل، سورية ولبنان، فيما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال جولته الأخيرة للخليج إنه يسعى إلى توسيع "اتفاقات أبراهام".

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