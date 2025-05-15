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تورك يحذر من تطهير عرقي وتحول ديموغرافي في غزة بفعل الهجمات المكثفة

السبت 17 مايو 2025 05:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تورك يحذر من تطهير عرقي وتحول ديموغرافي في غزة بفعل الهجمات المكثفة



غزة/سما/

ندّد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، بتكثيف إسرائيل هجماتها على غزة ودفعها قدما نحو تحوّل ديموغرافي دائم في القطاع، وهو ما قال إنه يرقى إلى "تطهير عرقي".

وجاء في بيان لفولكر تورك "إن هذا السيل من القنابل، الذي يُجبر الناس على النزوح وسط تهديد تكثيف الهجمات، والتدمير الممنهج لأحياء بأكملها، وحرمانها من المساعدات الإنسانية، يشير إلى وجود دفع نحو تحول ديموغرافي دائم في غزة، وهو ما يُمثل تحديا للقانون الدولي ويُعادل التطهير العرقي"؛ وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية.

وحذّر تورك من أن التصعيد الواضح في الهجمات هذا الأسبوع يثير مخاوف من بدء الهجوم الإسرائيلي الأوسع نطاقا.

وقال "يجب أن نوقف هذا الجنون" وحثّ جميع الأطراف بما في ذلك الدول ذات النفوذ المباشر على وقف الهجوم.

وأشار إلى أن الخدمات الطبية في حالة انهيار بالفعل، حتى مع استمرار تقلص فرص الحصول على المأوى وسط أوامر التهجير والدمار.

وأضاف "تجبر العائلات على العيش في خيام في ظروف أدنى بكثير من المعايير التي تحفظ كرامتهم الإنسانية، ويتفاقم الجوع الشديد بسبب الإغلاق الإسرائيلي".

وتطرق تورك بشكل خاص إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اثنين من أكبر مستشفيات خانيونس جنوبي غزة وهما مجمع ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي مما أدى إلى خروج الأخير عن الخدمة.

وأكد أن "المستشفيات محمية في جميع الأوقات بل هي أكثر أهمية خلال الحرب".

ولفت إلى أن "قتل المرضى أو الأشخاص الذين يزورون أحباءهم الجرحى أو المرضى، أو عمال الطوارئ أو غيرهم من المدنيين الباحثين عن مأوى، أمر مأساوي بقدر ما هو بغيض".

وتابع "يجب أن تتوقف هذه الهجمات".

وقال "حتى لو كانت إسرائيل، كما تدّعي، تستهدف مراكز قيادة حماس تحت الأرض، وحتى لو كان تدمير هذه المنشآت يوفر ميزة عسكرية أكيدة وقت الهجوم، فإنها مُلزمة بموجب القانون الدولي بضمان الحرص الدائم على حماية أرواح المدنيين، لكن من الواضح أن الأمر لا يبدو كذلك".

ومنذ الثاني من آذار/مارس، تمنع إسرائيل منعا باتا دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واستأنفت في 18 من الشهر نفسه حربها المدمرة بعد تنصلها من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر لشهرين.

ودعت حماس الجمعة الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يتضور سكانه جوعا وعطشا بعدما أطلقت الحركة سراح جندي إسرائيلي-أميركي رهينة، هذا الأسبوع.

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