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قناة أمريكية تفضح تفاصيل خطة جدية وضعها ترامب لنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى بلد عربي

السبت 17 مايو 2025 05:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة أمريكية تفضح تفاصيل خطة جدية وضعها ترامب لنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى بلد عربي



واشنطن/سما/

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمل على خطة لنقل نحو مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا.


وأوضحت "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي سابق ومصادر مطلعة على القضية، أن "الخطة قيد الدراسة بشكل جدي لدرجة أن الإدارة ناقشتها مع القيادة الليبية".


وأضافت: "في مقابل ذلك قد تقدم الإدارة الأمريكية مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها الولايات المتحدة قبل أكثر من عقد من الزمان، إلى ليبيا".

وأكدت شبكة "إن بي سي نيوز" أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي والتفاصيل لا تزال غامضة، كما تم إطلاع إسرائيل على مناقشات الإدارة". فيما رفضت وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التعليق على الموضوع.

وأشارت إلى أن "التفاصيل المتعلقة بموعد وكيفية تنفيذ أي خطة لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا غير واضحة، ومن المرجح أن تواجه الخطة عقبات كبيرة".

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن "هذه الخطوة تأتي في سياق رؤية ترامب لتحويل غزة إلى منطقة حرة تحت السيطرة الأمريكية"، وهو ما أثار ردود فعل دولية واسعة النطاق.

وأعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها من هذه الخطة، معتبرة أنها قد تشكل سابقة خطيرة في تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، وتتنافى مع حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.

هذا وقال باسم نعيم، المسؤول الكبير في حركة "حماس"، إن "الحركة ليست على علم بأي مناقشات حول نقل الفلسطينيين إلى ليبيا".

وأضاف ردا على أسئلة من "إن بي سي نيوز": "الفلسطينيون متجذرون في وطنهم، وملتزمون به التزاما راسخا، ومستعدون للقتال حتى النهاية والتضحية بكل شيء دفاعا عن أرضهم ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أبنائهم".

كما أكد أن "الشعب الفلسطيني هو الطرف الوحيد الذي يملك الحق في تقرير ما يجب فعله وما لا ينبغي فعله".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية. 

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