  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة

السبت 17 مايو 2025 04:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه ضربات واسعة النطاق خلال الـ 24 ساعة الماضية وتعزيز قواتها في مناطق داخل قطاع غزة، ضمن مراحل بداية عملية "عربات جدعون".


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "خلال اليوم الأخير بدأ جيش الدفاع شن ضربات واسعة وحشد القوات في مناطق مسيطر عليها داخل قطاع غزة، وذلك ضمن مراحل بداية حملة عربات جدعون وتوسيع المعركة في قطاع غزة بهدف تحقيق كافة أهداف الحرب بما فيها تحرير المختطفين والقضاء على حركة حماس".

وأضاف: "ستواصل قوات جيش الدفاع في القيادة الجنوبية العمل لحماية مواطني دولة إسرائيل وتحقيق أهداف الحرب".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عملية مركبات جدعون ستبدأ قريبا، مشيرة إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر الشرق الأوسط، وبحسب العملية سيتم اجتياح عموم قطاع غزة ودفع سكانه نحو محافظة رفح ومن ثم مطار رامون".

وفقا للخطة التي وضعها رئيس الأركان إيال زامير وقيادة الجيش، وتمت المصادقة عليها من قِبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته وسيتحرك بقوة من أجل حسم حماس عسكريا وتدمير قدراتها القتالية والحكمية، مع خلق ضغط شديد من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى.

وسيُمنح غطاء حماية قوي للقوات المناورة من البر والجو والبحر، من خلال استخدام أدوات ثقيلة لتفكيك العبوات الناسفة وتدمير المباني المهددة، بحسب الخطة.

العنصر المركزي في الخطة هو إجلاء واسع النطاق لجميع سكان غزة من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى المناطق الجنوبية من القطاع، مع "فصلهم عن عناصر حماس، من أجل تمكين الجيش من حرية عمل عملياتية".

وعلى خلاف ما سبق، سيبقى الجيش الإسرائيلي في كل منطقة يتم السيطرة عليها "لمنع عودة الإرهاب"، وسيتم التعامل مع كل منطقة يتم "تطهيرها" وفق نموذج رفح، حيث تم تحييد جميع التهديدات وتحويلها إلى جزء من المنطقة الأمنية.

وبحسب الخطة، سيستمر الحصار الإنساني وفقط في وقت لاحق بعد بدء العمليات القتالية والإجلاء الواسع للسكان إلى الجنوب، سيتم تنفيذ خطة إنسانية كما عُرضت يوم الأحد من قِبل الجيش وصادق عليها المجلس الوزاري.

الأكثر قراءة اليوم

تم خداع حماس ..ويتكوف أبلغ الوسطاء بأن أمريكا لا تخطط لإجبار إسرائيل على إنهاء حرب غزة..

"شبح القسام".. موقع عبري ينشر معلومات عن قيادي في حماس مرشح لقيادة الكتائب (صورة)

ترامب: لا أعلم إن كان نتنياهو قادرا على إبرام صفقة رهائن

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الهجمات الواسعة في قطاع غزة تمهيد لدخول القوات البرية

الاعلام العبري : الغضب الإسرائيليّ على ترامب لـ سخائه” بالخليج اجتاز كلّ الحدود

تصعيد إسرائيلي على غزة وسط جمود في مفاوضات الدوحة وغياب أي اختراق

ترامب: يجب علينا التعامل مع غزة و معالجة الحرب والكثير من الناس يجوعون

الأخبار الرئيسية

20250516133709reup-2025-05-16t133502z_1268290424_rc2xieaj5dp7_rtrmadp_3_usa-trump-tariffs.h-730x438

قناة أمريكية تفضح تفاصيل خطة جدية وضعها ترامب لنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى بلد عربي

20250516114227

تورك يحذر من تطهير عرقي وتحول ديموغرافي في غزة بفعل الهجمات المكثفة

مفاوضات الدوحة: "إسرائيل" ترفض التباحث في إنهاء الحرب ولا تقدم في المحادثات

20250515172128reup-2025-05-15t171932z_1242767014_rc2hiea9luje_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

سبع دول أوروبية تطالب "إسرائيل" بوقف حرب غزة وإنهاء الحصار

20250516030620

تصعيد إسرائيلي على غزة وسط جمود في مفاوضات الدوحة وغياب أي اختراق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية