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غارات إسرائيلية على 3 موانئ يمنية

الجمعة 16 مايو 2025 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
غارات إسرائيلية على 3 موانئ يمنية



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام يمنية وإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت 3 موانئ يمنية على ساحل البحر الأحمر، الجمعة.


وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي اليمنية، أن الغارات استهدفت موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف، الواقعة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش يهاجم 3 موانئ "تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية شن أكثر من 10 هجمات على ميناءي الحديدة والصليف.


وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن إسرائيل كانت تنتظر انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنطقة الشرق الأوسط، لاستئناف غاراتها على اليمن.

ونقلت قناة كان العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: " إن الهدف من الهجمات على الموانئ البحرية في اليمن، إلى جانب الأضرار الاقتصادية التي لحقت بنظام الحوثيين، هو أيضا وضع الحوثيين تحت الحصار ،  بعد أن هددوا بفرض حصار بحري على إسرائيل" .

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر قبل أيام تحذيرا طالب فيه بإخلاء الموانئ الثلاثة، مشيرا إلى أنها تستخدم من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وجاء في البيان، الذي نشر على الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ على ضرورة إخلائها والابتعاد عنها حفاظا على سلامتكم".

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