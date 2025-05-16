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وزير الخارجية العراقي والرئيس عباس يؤكدان أهمية انعقاد القمة العربية في هذا الظرف الحساس

الجمعة 16 مايو 2025 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية العراقي والرئيس عباس يؤكدان أهمية انعقاد القمة العربية في هذا الظرف الحساس



بغداد/سما/

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس على أهمية انعقاد القمة العربية في هذا الظرف الحساس.


وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي للمشاركة في أعمال القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد يوم غد السبت"، لافتة إلى أنه "جرت مراسيم استقبال رسمية للرئيس الفلسطيني بحضور وكيل وزارة الخارجية أحمد نايف رشيد الدليمي والسفير عمر البرزنجي وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية وسفير دولة فلسطين لدى العراق".
وأضافت أن "فؤاد حسين رحب بالرئيس محمود عباس"، مؤكدا "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع العراق وفلسطين"، مشيدا "بمشاركة رئيس دولة فلسطين في القمة العربية لما لها من دلالة على أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة".
وأكد الجانبان بحسب البيان "أهمية انعقاد القمة في هذا الظرف الإقليمي الحساس وتطلعهما إلى أن تسهم مخرجاتها في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يعزز وحدة الصف العربي وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

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