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داعية مصري معروف يوجه رسالة نارية مطولة لترامب ويدعوه للظفر بأغلى هدية! (فيديو)

الجمعة 16 مايو 2025 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
داعية مصري معروف يوجه رسالة نارية مطولة لترامب ويدعوه للظفر بأغلى هدية! (فيديو)



القاهرة/سما/

وجه الداعية السلفي المصري المعروف مصطفى العدوي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه فيها إلى "الإسلام" والعودة إلى بلاده أمريكا بـ"أعظم هدية"، على حد قوله.

 

وفي فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجه العدوي رسالة إلى ترامب قائلا: "رسالة إلى ترامب عظيم أمريكا، سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم.. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين".

وواصل الداعية السلفي رسالته لـ"ترامب" قائلا: "اعلم أيها الرئيس أنك ستموت وستبعث فردا وستحاسب وتجازى فاعمل صالحا وأسلم لله ووحد الله.. فهو الذي آتك الملك وهو الذي يقدر على سلبه منك".

وتابع: "لا تغتر بملك ولا برئاسة فقد مات من كان قبلك فأين جونسون وأين نيكسون وآل كينيدي، كلهم ماتوا ووراهم التراب فلا تغتر بالجنازات العسكرية ولا بالورود على القبور".

وقال الداعية السلفي المعروف في مصر، لـ"ترامب"، في الفيديو الذي بثه في الوقت الذي يجري فيه الرئيس الأمريكي جولة خليجية: "ارجع إلى بلادك بأعظم هدية يقدمها لك المسلمون وهي شهادة أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله".

يذكر أن ترامب يجري جولة خليجية بدأت بالمملكة العربية السعودية ومرورا بقطر، ويختتمها بالإمارات، التي زارها اليوم.

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