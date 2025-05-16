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الكشف هوية عن دولة تجري فيها محادثات سرية بين سوريا وإسرائيل برعاية دولتين إحداهما عربية

الجمعة 16 مايو 2025 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف هوية عن دولة تجري فيها محادثات سرية بين سوريا وإسرائيل برعاية دولتين إحداهما عربية



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تجري حاليا محادثات سرية مع النظام السوري الجديد، في إطار عملية إقليمية سلمية تتم بوساطة الإمارات العربية المتحدة.


وبحسب القناة 12 العبرية، أحد أهم اللقاءات عقد مؤخرا في أذربيجان، حيث التقى رئيس مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء عوديد سيوك، مع ممثلين مقربين من الرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب مسؤولين أتراك.


ولفتت القناة إلى أن هذه الخطوة تأتي مفاجئة بشكل خاص في ضوء مواقف إسرائيل السابقة، التي امتنعت عن أي اتصال مع الشرع ورجاله، بل ووصفت الرئيس السوري الجديد بأنه "إرهابي يرتدي بدلة".

وأضافت القناة 12: "الآن وبأقل تقدير تدرس إسرائيل اتجاها جديدا من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على الوضع على الحدود الشمالية ويبعد سوريا عن محور إيران وحزب الله".

وتشير مصادر في مؤسسة الدفاع إلى أنه "إلى جانب إمكانية دمج سوريا في المبادرات الإقليمية مثل اتفاقيات إبراهيم، هناك أيضا إمكانية لتحول إيجابي في العلاقة المعقدة مع تركيا، التي تعد أيضا شريكا في المحادثات".

وتابعت القناة أن تل أبيب تؤكد أن "هذه ما زالت عملية أولية، لكن إمكانية التأثير على تشكيل النظام الإقليمي موجودة بالتأكيد على جدول الأعمال".

كما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أيضا أن "مسؤولين أمنيين إسرائيليين، رفيعي المستوى، قد التقوا في الأشهر الأخيرة، مع نظرائهم في (إدارة الرئيس) السوري أحمد الشرع"، مضيفة أن "اللقاءات تُعقد بمبادرة ووساطة قطرية".

ونقل تقرير الصحيفة عن مصدر ذكر أنه من المنطقة، بدون أن يكشف عن هويته أن "اللقاءات ركزت على التعارف الأولي، بهدف إنشاء محور لنقل الرسائل، ومنع التصعيد في المنطقة".

يأتي ذلك فيما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بالرئيس السوري في الرياض بعد تعهده برفع العقوبات عن دمشق.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال الرئيس السوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى باريس، إن دمشق تجري مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء مع تل أبيب في محاولة "لامتصاص الوضع ومنع فقدان السيطرة"، في ظل الانتهاك الإسرائيلي المتواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واعتداءاتها المتصاعدة.

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