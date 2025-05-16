في الذكرى 77 للنكبة.. فنزويلا تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وتدين تصرفات السلطات الإسرائيلية

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل "إن هذه الجريمة التاريخية لم تتوقف بل لا تزال عواقبها المأساوية مستمرة حتى يومنا هذا وتتفاقم بفعل الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي حاليا".

وأشار الوزير إلى أن المقاومة الفلسطينية البطولية مصدر إلهام لشعوب العالم الحرة.

وأكد أن تطلعات المقاومة الفلسطينية المشروعة إلى العدالة والسلام والسيادة مطلب نقبله كمطلب خاص بنا.

وجدد إيفان خيل التزام فنزويلا بمبادئ القانون الدولي والعدالة وحق الشعوب في تقرير المصير.

ويحيي الفلسطينيون الذكرى الـ77 للنكبة، في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة في غزة، والتصعيد غير المسبوق في مناطق الضفة الغربية.

يأتي ذلك وسط تنديد رسمي وشعبي بمخططات إسرائيل الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين وحسم الصراع من خلال استهداف قضية اللاجئين.