وزير الخارجية الأمريكي يبدي قلق واشنطن من الوضع الإنساني في غزة

واشنطن/سما/

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال محادثة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن قلق واشنطن من الوضع الإنساني في غزة وسط حصار للمساعدات منذ شهرين ونصف الشهر.



وقال روبيو في تصريحات للصحفيين في أنطاليا التركية، "الولايات المتحدة ليست غير مبالية بمعاناة الناس في غزة حيث لم يتم تسليم أي مساعدات إنسانية منذ بداية شهر مارس".

ويصر روبيو على أن الولايات المتحدة ليست بمنأى عن معاناة الناس في غزة، حيث لم تصل إليها أي مساعدات إنسانية منذ الأول من مارس.

ولم تصل تعليقات الدبلوماسي الأمريكي الأعلى إلى حد انتقاد إسرائيل صراحة، ولكن يبدو أنها كانت تتحرك في هذا الاتجاه بعد أن ألقى مسؤولو ترامب اللوم لفترة طويلة على حماس في الأزمة الإنسانية.

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، نظيره الأمريكي ماركو روبيو في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأوضحت الخارجية التركية في منشور على منصة "إكس" أن اللقاء جرى على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

هذا، وحذرت الأمم المتحدة من استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أسابيع ودعت إلى رفعه الفوري لإنقاذ نحو 2.1 مليون نسمة يقطنون القطاع.

وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان رسمي، "إن مخزونات المؤسسات الإنسانية الدولية توشك على النفاد مع دخول الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة شهره الثالث، ما ينذر بتفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير".

وفي سياق متصل، أظهر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الاصطناعية أن نحو 81% من الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في قطاع غزة شهدت انخفاضا كبيرا في معدلات الإنتاج، نتيجة القصف والتجريف المستمر منذ بداية الحرب على القطاع في الـ7 من أكتوبر 2023.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث تتزايد الحاجة الملحة لتوفير الغذاء والماء والدواء لسكان القطاع الذين يواجهون ظروفا إنسانية خانقة توصف بأنها الأسوأ في تاريخ المنطقة.