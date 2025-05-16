  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية الأمريكي يبدي قلق واشنطن من الوضع الإنساني في غزة

الجمعة 16 مايو 2025 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأمريكي يبدي قلق واشنطن من الوضع الإنساني في غزة



واشنطن/سما/

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال محادثة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن قلق واشنطن من الوضع الإنساني في غزة وسط حصار للمساعدات منذ شهرين ونصف الشهر.


وقال روبيو في تصريحات للصحفيين في أنطاليا التركية، "الولايات المتحدة ليست غير مبالية بمعاناة الناس في غزة حيث لم يتم تسليم أي مساعدات إنسانية منذ بداية شهر مارس".

ويصر روبيو على أن الولايات المتحدة ليست بمنأى عن معاناة الناس في غزة، حيث لم تصل إليها أي مساعدات إنسانية منذ الأول من مارس.

ولم تصل تعليقات الدبلوماسي الأمريكي الأعلى إلى حد انتقاد إسرائيل صراحة، ولكن يبدو أنها كانت تتحرك في هذا الاتجاه بعد أن ألقى مسؤولو ترامب اللوم لفترة طويلة على حماس في الأزمة الإنسانية.

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، نظيره الأمريكي ماركو روبيو في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأوضحت الخارجية التركية في منشور على منصة "إكس" أن اللقاء جرى على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

هذا، وحذرت الأمم المتحدة من استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أسابيع ودعت إلى رفعه الفوري لإنقاذ نحو 2.1 مليون نسمة يقطنون القطاع.

وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان رسمي، "إن مخزونات المؤسسات الإنسانية الدولية توشك على النفاد مع دخول الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة شهره الثالث، ما ينذر بتفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير".

وفي سياق متصل، أظهر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الاصطناعية أن نحو 81% من الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في قطاع غزة شهدت انخفاضا كبيرا في معدلات الإنتاج، نتيجة القصف والتجريف المستمر منذ بداية الحرب على القطاع في الـ7 من أكتوبر 2023.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث تتزايد الحاجة الملحة لتوفير الغذاء والماء والدواء لسكان القطاع الذين يواجهون ظروفا إنسانية خانقة توصف بأنها الأسوأ في تاريخ المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

تم خداع حماس ..ويتكوف أبلغ الوسطاء بأن أمريكا لا تخطط لإجبار إسرائيل على إنهاء حرب غزة..

المبعوث الاميركي "ويتكوف" : الحل في غزة يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل

هيئة البث الاسرائيلية : لا انفراجة حتى الآن بالمفاوضات والجيش يدرس تقليص توسيع العمليات بغزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي : الهجمات الواسعة في قطاع غزة تمهيد لدخول القوات البرية

نعيم : نجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ومستعدون لنقل السلطة في غزة

الأمم المتحدة: لن نشارك اي منظمة إنسانية مدعومة من اميركا بتوزيع المساعدات في غزة

إسرائيل تعلن عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وإغلاق مطار بن غوريون

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-16_16-20-56

ترامب: لا أعلم إن كان نتنياهو قادرا على إبرام صفقة رهائن

photo_2025-05-16_16-19-29

غارات إسرائيلية على 3 موانئ يمنية

6826d7144c59b77c822606f5

مسؤول عسكري إسرائيلي: الحوثيون عدو صعب والساحة اليمنية معقدة

6826bf6c4c59b77bb074d3fe (1)

يديعوت: مواقف ترامب الدراماتيكية في الخليج ترعب "إسرائيل"

682674d94236044b79104495

"شبح القسام".. موقع عبري ينشر معلومات عن قيادي في حماس مرشح لقيادة الكتائب (صورة)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية