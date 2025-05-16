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الجيش الإسرائيلي والشاباك يعلنان القضاء على مسؤول تجنيد الأموال في الجناح العسكري لحماس

الجمعة 16 مايو 2025 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي والشاباك يعلنان القضاء على مسؤول تجنيد الأموال في الجناح العسكري لحماس



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، مساء الخميس، أن القوات الإسرائيلية تمكنت من القضاء على مسؤول تجنيد الأموال في الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال في بيان إنه وفي عملية مشتركة نفذها جيش الدفاع والشاباك، قضي قبل نحو أسبوع في مدينة غزة على المدعو جاسر حسين علي شامية مسؤول تجنيد الأموال في الجناح العسكري لحماس.

وأفادا في البيان بأن جاسر حسين علي شامية شغل سابقا منصب قائد كتيبة في لواء غزة.

‏وذكر البيان أنه ومنذ بداية الحرب، كان شامية مسؤولا عن تحويل عشرات ملايين الدولارات للذراع العسكرية لحماس، وهي أموال استخدمت لتعزيز قدراتها ودفع رواتب عناصرها، وتمويل نشاطات الحركة.

وأشار البيان إلى أن هذه الأموال ساهمت في استمرار القتال وبقاء كتائب حماس في شمال القطاع.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو شن في اليومين الماضيين غارات استهدفت أكثر من 130 هدفا في أنحاء قطاع غزة، من بينها منصات لإطلاق صواريخ أرض - أرض، وخلايا مسلحة، ومبان عسكرية وشقق عملياتية استخدمت لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وأوضح أن قوات فرقة غزة 143 والفرقة 36 تمكنت من القضاء على عدد من المسلحين جنوب القطاع، وتدمير بنى تحتية ومخازن أسلحة تابعة لحماس.

أما في شمال القطاع، فقد دمرت قوات الفرقة 252 مبنى مفخخا ومجمّعا استخدم لتنفيذ كمائن ضد قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة، وفق البيان.

- IDF

- IDF

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