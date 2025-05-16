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الدفاع المدني بغزة: الجيش الإسرائيلي يستهدف كل من يتحرك شمال القطاع

الجمعة 16 مايو 2025 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة: الجيش الإسرائيلي يستهدف كل من يتحرك شمال القطاع



غزة/سما/

أفاد الدفاع المدني في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف كل من يتحرك في مناطق شمال القطاع.


وقال الناطق باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل إن "طواقمنا لم تعد تكفي للاستجابة للاتصالات التي تصلنا، وطواقمنا انتشلت أكثر من 50 شهيدا من منازل تم استهدافها اليوم الجمعة".

وأضاف أن هناك مفقودين داخل منازل مستهدفة لم تتمكن طواقم الدفاع من الوصول إليهم".

ولفت بأن كل أنحاء القطاع تتعرض لاستهداف إسرائيلي وعمليات "قتل ممنهج"، مشيرا إلى أنه قتل 11 شخصا من عائلة واحدة في القطاع.

وذكر أن "قوات الاحتلال تختطف مواطنين من مراكز الإيواء".

وأكد أن هناك صعوبات جمة تواجه طواقم الدفاع المدني في أداء مهامها بشمال غزة، وأن أكثر من 85% من مقدرات جهاز الدفاع المدني تعرض للتدمير منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وقال إن مواطنين يفارقون الحياة تحت الأنقاض بسبب عدم قدرة طواقم الدفاع المدني على إنقاذهم، مبينا أن "قدراتنا تراجعت بشكل كبير ومنظومة الخدمات بشكل عام وضعها كارثي".

وأفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 100 مواطن في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مدينة بيت لاهيا ومخيم جباليا شمال غزة الليلة الماضية.

وأمس الخميس ذكر الدفاع المدني في غزة، بأن حصيلة الشهداء في القطاع أمس تجاوزت 100 شهيد، من بينهم أكثر من 61 شهيدا في محافظة خان يونس جنوب غزة وحدها.

ويكثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الأيام الأخيرة في غزة بشكل ملحوظ، في حين نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر بالجيش الإسرائيلي قوله إن الهجمات الجوية الواسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة هي بمثابة إجراءات تحضيرية لنشاط مستقبلي بالقطاع.

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