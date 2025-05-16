سقوط مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان والجيش يتدخل

بيروت/سما/

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان رسمي، أنه بتاريخ 15 مايو 2025 سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة علمان الشومرية بمحافظة مرجعيون جنوب لبنان.

وأوضح البيان أن دورية من الجيش تدخلت فورا لتأمين محيط موقع السقوط، ونقلت المسيرة إلى الوحدة المختصة للكشف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكرت مصادر إعلامية لبنانية أن المسيرة من نوع "سكاي لارك" وهي طائرة تجسسية مسلحة تستخدمها القوات الإسرائيلية عادة في عمليات المراقبة والاستطلاع.

ويأتي سقوط المسيرة في ظل توتر أمني مستمر على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، حيث تشهد المنطقة تحركات عسكرية ومراقبة مشددة من الطرفين.

وقد أظهرت تقارير مصورة من مكان الحادث استنفارا عسكريا لبنانيا سريعا، حيث عمل الجيش على تأمين الموقع لمنع أي محاولة لاستهداف المسيرة أو العبث بها، مع التركيز على جمع المعلومات التقنية التي قد تساعد في فهم طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها المسيرة.