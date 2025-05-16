حملة اعتقالات خلال تظاهرة "النكبة" في برلين

أصيب شرطي ألماني بجروح خطيرة خلال تظاهرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة برلين بعد أن تعرض لاعتداء عنيف من قبل متظاهرين، حيث جروه إلى وسط الحشد وداسوا عليه، مما استدعى تدخلا طبيا عاجلا.

ونقل الشرطي إلى المستشفى بعد أن تلقى إسعافات أولية شملت الأكسجين ومسكنات الألم، كما تم استخدام جهاز الصدمات الكهربائية لإنعاشه بسبب اضطراب في دقات قلبه.

ووقعت الحادثة خلال مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، أمس الخميس، حاولوا اختراق الحواجز الأمنية بالقرب من تقاطع شارع بليشر وشارع فونتان بروميناد في حي كرويتسبيرغ.

وألقى المتظاهرون زجاجات وحجارة وعلب مشروبات على رجال الشرطة، بالإضافة إلى رشهم بصبغة حمراء، مما أدى إلى إصابة تسعة ضباط آخرين بجروح متفاوتة، بينها كسر في يد أحدهم.

وكانت الشرطة قد نشرت أكثر من 600 ضابط لتأمين التظاهرة التي حملت شعار "النكبة"، بمشاركة نحو 1100 شخص.

وقد سبق أن رفضت السلطات الألمانية السماح بمسيرة متحركة في أحياء المدينة، واقتصرت الموافقة على تنظيم تجمع ثابت في موقع محدد لتجنب التصعيد. ومع ذلك، حاول بعض المتظاهرين تحريك المسيرة بالقوة، مما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن.

وأسفرت الاشتباكات عن اعتقال أكثر من 50 متظاهرا، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث. وتأتي هذه الأحداث في إطار توترات متكررة تشهدها العاصمة الألمانية حول المظاهرات المؤيدة لفلسطين، والتي غالبا ما تشهد صدامات بين المشاركين وقوات الأمن.