عائلات الأسرى الإسرائيليين: نناشد نتنياهو وترامب التوصل إلى حل

القدس المحتلة/سما/

أعربت عائلات الرهائن الإسرائيليين عن قلقها إزاء التقارير حول تصعيد الغارات الجوية على قطاع غزة، بالتزامن مع اقتراب نهاية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.



وأكدت العائلات في بيان أن كل المؤشرات الحالية تشير إلى أن إسرائيل على بعد ساعات فقط من "فرصة القرن الضائعة".



وأشار إلى أنه بدلا من العمل على إعادة جميع المختطفين والمختطفات، والانخراط في خطوة إقليمية شاملة، وإنهاء الحرب، فإن إسرائيل تتجه نحو العزلة والغرق في المستنقع الغزي.

ووصف البيان ضياع هذه الفرصة التاريخية بأنه يمثل فشلا إسرائيليا مدويا، مشددا على أن السعي لإفشال المبادرات المطروحة على الطاولة سيسجل في صفحات العار إلى الأبد.

وأضاف البيان: "نحن نمر بساعات دراماتيكية تحدد خلالها مصائر أحبائنا، ومصير المجتمع الإسرائيلي بأكمله، ومستقبل الشرق الأوسط".

ودعت العائلات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ خطوات حاسمة من أجل تحقيق اختراق سياسي حقيقي.

واختتم البيان بالتحذير من نفاد الوقت، مؤكدا أن أنظار العالم تتجه نحو ما يحدث، وأن التاريخ سيسجل ما ستؤول إليه هذه اللحظات الحاسمة.