الجيش الإسرائيلي: أكثر من 150 هدفا في أنحاء غزة تم استهدافها خلال 24 ساعة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الجمعة: إن قوات جيش الدفاع تواصل عملياتها في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف البيان "تواصل قوات الجيش عملياتها ضد المنظمات الإرهابية في أنحاء قطاع غزة، من خلال تدمير بنى تحتية إرهابية وتصفيات لعدد من المخربين، بإرشاد شعبة الاستخبارات، قيادة المنطقة الجنوبية وجهاز الشاباك".

وتابع "خلال الـ24 ساعة الماضية، نفذ سلاح الجو هجمات على أكثر من 150 هدفا إرهابيا في أنحاء القطاع، من بينها مواقع مضادة للدروع، خلايا مخربين، ومبان عسكرية استخدمت لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع".

وذكر البيان أنه في شمال القطاع "تعمل قوات الفرقة (252) على رصد وتدمير بنى تحتية إرهابية وخلال اليوم الأخير، تم تصفية عدد من المخربين الذين تواجدوا في نقطة مراقبة في المنطقة".

بينما تواصل قوات فرقة غزة (143) عملياتها في جنوب قطاع غزة، حيث تم تدمير "بنى تحتية إرهابية، بما في ذلك مبان وفتحات أنفاق تابعة لمنظمة حماس الإرهابية، كما تم تحييد عدد من المخربين في المنطقة". وفق البيان.

وختم البيان "كما تواصل قوات الفرقة (36) عملياتها في جنوب قطاع غزة، مستهدفة بنى تحتية إرهابية في المنطقة، حيث تم تحييد عدد من المخربين الذين كانوا ينشطون في المكان ويخططون لزرع عبوات ناسفة".