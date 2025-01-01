ترامب: زيارتي إلى دول الخليج جلبت استثمارات بقيمة 12-13 تريليون دولار

ابو ظبي/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين، إن زياراته إلى السعودية وقطر والإمارات العربية أسفرت عن اتفاقيات لاستثمار ما بين 12 و13 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف ترامب في اجتماع لممثلي أوساط الأعمال الأمريكي والإماراتي في أبوظبي، حضره أيضا ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان: "لم يحدث بتاتا في السابق شيء كهذا مع الولايات المتحدة. تريليونات من الاستثمارات. اتفقنا على حوالي 12-13 تريليون دولار. وصلنا إلى هذا المستوى بفضل مشاريع معروفة، وسنعلن عن بعضها قريبا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وصل إلى السعودية صباح يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري، وفي مستهل جولة استمرت 4 أيام وشملت قطر والإمارات.

وقد شهدت الزيارة توقيع صفقات وشراكات استراتيجية، إضافة إلى لقاءات رفيعة المستوى تناولت قضايا إقليمية ودولية.