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استطلاع معاريف: تراجع تحالف نتنياهو إلى 48 مقعدا مقابل 62 للمعارضة

الجمعة 16 مايو 2025 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع معاريف: تراجع تحالف نتنياهو إلى 48 مقعدا مقابل 62 للمعارضة



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع الرأي الأسبوعي لصحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، تراجع ائتلاف نتنياهو، وحصوله على 48 مقعدًا مقابل 62 للمعارضة، بينما تحصد الأحزاب العربية 10 مقاعد، إذا أُجريت انتخابات الكنيست اليوم.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "الليكود"، الذي يقوده بنيامين نتنياهو، سيحصد 23 مقعدًا فقط.

في المقابل، حصل حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 18 مقعدًا، بينما نال حزب "يوجد مستقبل" بقيادة يائير لابيد 12 مقعدًا.

أحزاب تصعد وأخرى تتراجع

وأظهر الاستطلاع أن حزب "شاس" سيحصل على 9 مقاعد، في حين سجل حزب "الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان 16 مقعدًا، بينما حصل حزب "الصهيونية الدينية" على 4 مقاعد.

أما الأحزاب الأخرى، فسيحصل حزب "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، في حين ستحصل "القائمة العربية الموحدة" على 5 مقاعد.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يحصل الائتلاف على 48 مقعدًا مقابل 62 للمعارضة، بينما تحصد الأحزاب العربية 10 مقاعد.

ووفقًا للاستطلاع، في حال دخول حزب بقيادة نفتالي بينيت، يرتفع عدد مقاعد المعارضة إلى 66 مقعدًا، مقابل 44 مقعدًا فقط للائتلاف.

وفي هذه الحالة، سيحصد حزب نفتالي 27 مقعدًا، بينما يحصل "الليكود" على 20 مقعدًا فقط.

الالتزام بتحرير الأسرى 

وحول النتائج المتعلقة بالأكثر التزامًا بتحرير الأسرى، جاءت نسبة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 48%، أما الرئيس الأميركي دونالد ترمب فبلغت 41%، في حين لم يتمكن 12% من تحديد رأيهم.

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