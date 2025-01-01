الاحتلال يمنع المواطنين من أداء صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي

الخليل/ سما/

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين من أداء صلاة فجر اليوم الجمعة، في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال منع المواطنين من أداء الصلاة، وأطلق قنابل الصوت اتجاههم، وأجبرهم على الصلاة خارج الحرم.

ويتعرض الحرم الإبراهيمي في الآونة الأخيرة لاعتداءات ممنهجة تشمل منع رفع الأذان، ومنع العاملين فيه من أداء مهامهم، والتضييق على المصلين من خلال الحواجز والبوابات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشاريع تهويدية تهدف إلى طمس طابعه الإسلامي وتغيير معالمه التاريخية والدينية.