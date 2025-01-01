رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة صباح اليوم الجمعة، في عناوينها مجازر الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة.

كما تناولت الصحف، استشهاد 5 شبان في طمون وثلاثة أسرى من غزة.. وتحريض سموتيرتش على قتل المواطنين.

وفيما يلي أبرز العناوين.

"الحياة الجديدة":

الرئيس يصل العراق للمشاركة في القمة العربية

فلسطين في الساحة الدولية.. مسارات الرئيس محمود عباس في حوار مع الكاتبة والباحثة بادية فواز ياسين الأحد من كل أسبوع على صفحات الحياة الجديدة

قهر وغضب.. صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس من قصفها على قطاع غزة

الرئيس في ذكرى النكبة.. آن الأوان لتحرك دولي حقيقي لوقف الظلم التاريخي والمأساة المستمرة بحق شعبنا

استشهاد 5 شبان في طمون وثلاثة أسرى من غزة.. وسموتيرتش يحرض على القتل

طمون تكتوي بأحزانها الجماعية مجددا

"هيومن رايتس": الحصار الإسرائيلي أصبح أداة للإبادة

"القدس":

حــــــشــــــود ضــــخــــمــــة لــــلــــدبــــابــــات والـــجـــنـــود عـــلـــى مــــشــــارف الــقــطــاع

الــــرئــــيــــس يـــتـــوجـــه إلــــــى بـــغـــداد لـلـمـشـاركـة فــي الـقـمـة الـعـربـيـة غــدا

"الــــغــــذاء الـــعـــالـــمـــي": الـــعـــائـلات بـــغـــزة تــتــضــور جـــوعـــا بـيـنـمـا الـــمـــســـاعـــدات عــالــقــة عــلــى الـــحــدود

غـزة تئـن تحـت وطـأة المجاعـــة الشـــديدة.. ونقص المستلزمات يهدد حياة الخدج بالمستشفيات

21 شهيدا بمجازر مروعة والجرحى بالعشرات ينقلون على العربات إلى مستشفيات خارجة عن الخدمة وغارات متعمدة على المنازل المأهولة

خمسة شهداء في طمون

"الأيام":

مشروع قرار في الكونغرس لوقف حصار قطاع غزة

إقامة بؤرة استيطانية في بروقين

136 شهيدا.. غارات عنيفة على خان يونس وإنذارات بالإخلاء في غزة

جيش الاحتلال يقتل خمسة شبان بقصف منزل تحصنوا به في طمون

عمليات هدم وتجريف وإغلاق طرق والمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم

ترامب: نقترب من اتفاق مع إيران وأريد إنهاء النزاعات لا إشعالها

جهود أميركية لإبرام صفقة التبادل ونتنياهو يدرس إبقاء وفده في الدوحة