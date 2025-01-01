حماس: ندعو لتكون أيام الجمعة والسبت والأحد أيام غضب شعبي ضد جرائم اسرائيل

غزة / سما/

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، إلى جعل أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، أيام غضب شعبي في كافة العواصم العربية والإسلامية والعالمية، بهدف فضح ما وصفته بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والضغط لوقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان لها أن بيانات التنديد لم تعد كافية، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وفرض عقوبات على الاحتلال، وملاحقة قادته كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

وقالت "حماس" ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم التجويع كسلاح إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة ذلك "جريمة حرب موصوفة تكشف فشل المجتمع الدولي في وقف هذه الانتهاكات".

وأشارت إلى أن أكثر من 120 شهيداً ارتقوا خلال أقل من 24 ساعة، مؤكدة أن عائلات فلسطينية بأكملها "أبيدت ومسحت من السجل المدني"، وسط استمرار ما وصفته بـ"المجازر الجماعية" التي تُرتكب في غزة، في مشاهد تعكس "وحشية الكيان الصهيوني وفاشيته"، بحسب البيان.