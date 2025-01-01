الدفاع المدني الفلسطيني يحذر المواطنين من موجة الحر خلال الايام المقبلة

غزة / سما/

حذّر الدفاع المدني المواطنين من موجة الحر بحسب تنبؤات الأرصاد الجوية الفلسطينية بتعرض المنطقة لموجة حر والتي ستهشد إرتفاع على درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.

ويهيب الدفاع المدني بالأخوة المواطنين إتباع الاإرشادات لتفادي خطر موجة الحر:

- يمنع إشعال النيران في المناطق المفتوحة لأي سبب كان .

- عدم ترك الأطفال داخل المركبات وإزالة العبوات المضغوطة كمزيل العرق والقداحات من المركبات تجنبا لانفجارها نتيجة الحرارة العالية .

- الإخوة العمال والمزارعين ينصح بالحد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة .

- استخدام طرق وقائية آمنة للتخلص من الأعشاب الجافة عبر المبيدات الزراعية الآمنة وحرث الأراضي وتنظيفها.

ودعا الدفاع المدني على ضرورة التبليغ المبكر عن حوادث على أرقام الطوارئ -الدفاع المدني 102.