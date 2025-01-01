شؤون اللاجئين تقيم بيت عزاء للمناضل الوطني الدكتور زكريا الأغا في قطاع غزة

غزة / سما/

نظمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبرعاية الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بيت عزاء للمناضل الوطني الكبير الدكتور زكريا الأغا "أبو عمار"، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الأسبق، وذلك في مركز التضامن الإعلامي بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وجاء فتح بيت العزاء تقديرًا لمسيرة الفقيد النضالية الحافلة، ووفاءً لمواقفه الوطنية، ودوره الريادي في خدمة قضايا شعبه، وعلى رأسها قضية اللاجئين الفلسطينيين،

وشارك في بيت العزاء حشد من الشخصيات الوطنية والرسمية والشعبية.

وشهد بيت العزاء حضورًا واسعًا من قيادات حركة فتح بالواسطة و حضور امين سر اقليم حركة فتح واللجان الشعبية للاجئين من مختلف مخيمات قطاع غزة، وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية*، ومؤسسات المجتمع المدني، ووجهاء المجتمع المحلي، والمخاتير، ورجال الإصلاح، الذين قدموا واجب العزاء باستذكار مآثر الفقيد ومناقبه الوطنية.

وأكد الحضور أن الدكتور زكريا الأغا شكّل رمزًا وطنيًا كبيرًا، وكان صوته حاضرًا في كافة المواقف المصيرية، ومدافعًا صلبًا عن حقوق اللاجئين وحق العودة، مشيدين بتواضعه، ورؤيته السياسية، والتزامه الوطني في أحلك الظروف.

من جهته، توجه الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، بالشكر إلى جميع المعزين، مؤكدًا أن الفقيد كان مدرسة في النضال والعمل الوطني والمؤسساتي، وأن ذكراه ستبقى حية في وجدان أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار أبو هولي إلى أن دائرة شؤون اللاجئين، وبتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس، ستبقى وفية لنهج الدكتور الأغا، عبر الاستمرار في الدفاع عن قضايا اللاجئين، وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات والعدوان المستمر.

يُذكر أن الدكتور زكريا الأغا كان من أبرز القيادات الوطنية الفلسطينية، وشغل مناصب قيادية رفيعة في حركة "فتح" ومنظمة التحرير، وترك أثرًا واضحًا في العمل السياسي والدبلوماسي والاجتماعي، إلى جانب إسهاماته الكبيرة في مجال الصحة والعمل الإنساني.