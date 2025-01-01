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جيش الاحتلال الاسرائيلي : الهجمات الواسعة في قطاع غزة تمهيد لدخول القوات البرية

الجمعة 16 مايو 2025 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي : الهجمات الواسعة في قطاع غزة تمهيد لدخول القوات البرية



القدس المحتلة / سما/

 قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون، إن أحد أسباب الهجمات الواسعة في قطاع غزة هو الاستعداد لدخول القوات البرية والمدرعات في حال تنفيذ عملية "عربات جدعون".

وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" صباح اليوم الجمعة، نقلا عن المسؤولين العسكريين، بأن القصف المكثف يأتي وفقا للخطط التي قدمها الجيش الإسرائيلي والتي وافقت عليها القيادة السياسية بالفعل، من أجل التمهيد لدخول القوات.

وأوضح المسؤولون أن "هذه هجمات كبيرة لن تؤدي إلى تدمير أصول حماس فحسب، بل ستساعد القوات التي ستدخل إلى تلك المناطق أيضا".

ولكن هناك احتمال آخر، وهو أن زيادة وتيرة الهجمات تأتي في الواقع استعدادا لوقف إطلاق النار المحتمل.

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