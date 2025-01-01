هيئة البث الاسرائيلية : لا انفراجة حتى الآن بالمفاوضات والجيش يدرس تقليص توسيع العمليات بغزة

القدس المحتلة / سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، بعدم حدوث أي انفراجة في المفاوضات الجارية، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة لدفع جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات تفضي إلى اتفاق.

وأكدت الهيئة أن المفاوضات لا تزال مستمرة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط ضغوط أميركية متزايدة على كافة الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن حكومة تل أبيب تدرس تقليص خططها لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك بهدف إتاحة فرصة إضافية أمام مسار المفاوضات وتحقيق تقدم ملموس.