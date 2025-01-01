الأمم المتحدة: لن نشارك منظمة إنسانية مدعومة من اميركا بتوزيع المساعدات في غزة

سما / وكالات /

قال متحدث باسم الأمم المتحدة الخميس إن المنظمة لن تشارك هيئة تم إنشاؤها مؤخرا بدعم من الولايات المتحدة بتوزيع المساعدات في غزة، معتبرا أن آليتها لا تلتزم مبادئ الحيادية والاستقلالية.

وجاء في إعلان لفرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “لقد قلت بوضوح إننا نشارك في عمليات تقديم مساعدات تتوافق مع مبادئنا الأساسية. وقلنا مرارا إن خطة التوزيع هذه لا تتماشى مع مبادئنا الأساسية، بما في ذلك مبادئ النزاهة والحيادية والاستقلالية، ولن نشارك في ذلك”.

ومنعت إسرائيل منذ الثاني من آذار/مارس دخول أي مساعدات إنسانية الى قطاع غزة المحاصر البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، وذلك قبل أن تستأنف عملياتها العسكرية في القطاع في 18 من الشهر ذاته.

وأعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية”، المنظمة غير الحكومية المدعومة من الولايات المتّحدة، الأربعاء أنّها ستبدأ هذا الشهر بتوزيع مساعدات في غزة.

وتخطّط المؤسسة لتوزيع نحو 300 مليون وجبة خلال فترة أولية مدّتها 90 يوما.

ولا يُعرف الكثير عن هذه المنظمة المسجّل مقرّها الرئيسي منذ شباط/فبراير في جنيف، لكنّ الولايات المتحدة أيّدت الأسبوع الماضي هذه المؤسسة من دون أن تكشف عمّا إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر.

منذ أسابيع، تطالب الأمم المتحدة بتمكين قوافل المساعدات الإنسانية من دخول غزة، وقد رفضت خططا بديلة اقترحتها إسرائيل وهذه المؤسسة الجديدة، معتبرة أن العديد من السكان سيتم استبعادهم.

وشدد حق على وجود “خطة لدى الأمم المتحدة، خطة ممتازة جاهزة للتطبيق ما أن يسمح لنا بأداء عملنا”، مذكّرا بأن شاحنات محملة خصوصا 171 طنا من الأغدية تنتظر السماح لها بدخول القطاع.

وأشار إلى أنه مع هذه الإمدادات “سنتمكن من إطعام الجميع” في قطاع غزة “ربما مدى أربعة أشهر” و”بصورة فاعلة”.

ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الذي يؤكد رفض بلاده العودة إلى نظام المساعدات السابق الذي يعتبر أنه يصب في صالح حماس، الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى “مراجعة نهجه” بشأن خطة توزيع المساعدات الجديدة.

وأكد أن إسرائيل ستقوم “بتسهيل” عمل المؤسسة، لكن “لن تمولها”.