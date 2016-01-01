ترامب الشخص ذاته والسياسة المتغيّرة .. طلال عوكل

بين متفائل ومتشائم، ومتأكّد ومتشكّك، تخضع التطوّرات في المنطقة، وخصوصاً ما يتعلّق بزيارة دونالد ترامب لمنطقة الخليج العربي، تخضع إلى عملية تشويش واسعة، يتسبّب بها الكثير من المتطفّلين على عالم الباحثين والمحلّلين السياسيّين.

وسائل التواصل الاجتماعي تطفح بالمحلّلين والمعلّقين، وأشباه الكتّاب ومدّعي الثقافة والخبرة الذين يطلبون الـ»شير» و»اللايك»، ويجدون من يُسايرهم من باب العبث أو الجهالة.

الكلّ في منطقتنا، بما في ذلك في دولة الاحتلال، ينتظر ما تسفر عنه الزيارة التاريخية التي يقوم بها ترامب، الذي لم تتغيّر صفاته الشخصية بين الولايتين الأولى عام 2016، والثانية الحالية، لكن أهدافه وسياساته تشهد تغيُّراً كبيراً إن لم يكن جذرياً ولكن بحذر.

ترامب في ولايته الحالية، أكثر نضجاً، ووضوحاً، وعزماً على التغيير، فهو يسعى لاستعادة والنهوض بدور بلاده، لمواجهة تنافس حقيقي محتدم مع الصين. ولتحقيق شعار «أميركا عظيمة» بل الأعظم ينكفئ نحو رؤية قومية، تضع مصالح بلاده كأولوية مطلقة، ولذلك فإنه يجفف حكومة الشركات العابرة للقارات (المعولمة) وما/ ومن يدعمها من مؤسّسات الدولة العميقة.

ترامب الحالي، دكتاتور أو إمبراطور، بعد أن سيطر حزبه «الجمهوري» على الإدارة التنفيذية، والقضائية، والتشريعية، ما يجعل منه قائداً حقيقياً لا يخشى ولا يقبل الانصياع لنفوذ اللوبيات التقليدية، التي لطالما لعبت دوراً مؤثّراً على الإدارات السابقة.

شعار «أميركا الأعظم»، والأولوية، وإصرار ترامب على نيل جائزة نوبل للسلام، تستدعي إطفاء الحرائق، والامتناع عن التدخّل المكلف لبلاده.

على أن هذه الحرائق، التي يسعى لإطفائها، وربّما يقوم أحياناً، بإشعال بعضها تخضع هي الأخرى لمنطق الصفقات، ففي كلّ تدخُّل لإطفاء حريق، يعمل ترامب على الحصول على ثمن يعود بالفائدة على بلاده.

من أبرز التحوُّلات في سياسته الخارجية المرتبطة بأهدافه الداخلية أن ترامب، يعطي الأولوية لمنجم المال العربي، الذي سيدرّ على الخزانة الأميركية تريليونات الدولارات التي تحتاجها.

من يدفع المال للخزينة الأميركية تصبح له الأولوية في العلاقات، والاتفاقيات والحماية والدعم من أولئك الذين يستنزفون الأموال الأميركية.

خلال 75 عاماً تكفّلت الإدارات الأميركية المتعاقبة، بتقديم كلّ أنواع الدعم والمساعدات والهبات، عدا الدعم السياسي والدبلوماسي للدولة العبرية، انطلاقاً من الأهداف الوظيفية التي تقدمها الأخيرة.

ولكن ما الذي تبقّى من الأهداف الوظيفية التي أنشئت دولة الكيان الصهيوني من أجل تحقيقها؟ إذا كان الهدف الأساسي، منع وحدة ونهوض الأمّة العربية، فالأخيرة اليوم ممزّقة ومتصارعة ولم تعد همّاً لأي نظام عربي.

وإذا كان من بين الأهداف جعلها قاعدة عسكرية متقدمة لحماية المصالح الأميركية و»الغربية»، فالمنطقة ذاتها اصبحت طافحة بها، ما يقلّل من أهمية ودور دولة الاحتلال كقاعدة، خصوصاً بعد فشلها في الحروب العدوانية التي تخوضها في المنطقة بالتركيز على الأراضي الفلسطينية رغم مرور نحو 19 شهراً.

وإذا كان من الأهداف الوظيفية السيطرة والاستحواذ على مصادر الثروة والمال والموقع الإستراتيجي، فقد أصبح واضحاً أنّ أميركا تنجح في تحقيق هذا الهدف بالتعامل المباشر مع دول المنطقة بمعزلٍ عن دولة الاحتلال التي تشكّل عائقاً أمام تحقيق ذلك ما يستجوب تجاوزها.

الدول العربية بدورها أظهرت قدراً من النضج في التعامل مع الصراعات الدولية، وباتت تدرك كيفية الاستثمار في إمكانياتها وتحقيق طموحاتها في امتلاك القوة والنفوذ.

ثمّة إشارات عديدة متلاحقة، وشديدة الأهمية، التي نستنتج منها أنّ ثمّة افتراقاً في مصالح الولايات المتحدة الأميركية وحتى الأوروبية مع دولة الاحتلال.

ليست العادة، أن تتخذ الإدارات الأميركية قرارات مهمّة تتصل بالمنطقة من دون التنسيق مع الإدارات الإسرائيلية ولكن مع ترامب تتابعت القرارات المفاجئة والمتعاكسة مع سياسات وأهداف ورغبات حكومة بنيامين نتنياهو الفاشية.

نعم ترامب يطلق تصريحات ذات أبعاد إنسانية بشأن ما قال إنها الحرب الوحشية، والمأساة غير المسبوقة التي يتعرّض لها الفلسطينيون، ولكن هذه اللغة تستتبعها أفعال ذات أبعاد سياسية. المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، يعلن للمرّة الأولى أن هناك حاجة لإطلاق سراح كلّ الرهائن، ولكنه يحمّل المسؤولية لنتنياهو حين يتهمه بالإصرار على مواصلة الحرب الإبادية والتجويعية.

لم يكن لنتنياهو أن يرسل على عَجَل فريقه المفاوض إلى الدوحة، والحديث عن احتمال التوصّل إلى وقف لإطلاق النار مع لازمة تصريحاته المتكرّرة بأنه سيواصل الحرب العدوانية، لولا أن ويتكوف نقل إليه رسالة صعبة من ترامب.

في الأفق يبدو أنّ ثمّة فرصة لتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات بكل أنواعها وأشكالها، وكلّ ذلك يعكس رغبة نتنياهو، الذي قد يضطرّ للبحث لاحقاً عن طريقة لتسويق نهاية الحرب الهمجية على «ائتلافه الحكومي الفاشي» وإلّا سيواجه تدهوراً في العلاقة مع أميركا.

الإفراج عن عيدان الكسندر شكّل صفعةً كبيرةً لحكومة نتنياهو الذي يدّعي أن الضغط العسكري كان واحداً من سببين للإفراج عنه، بينما تمّ ذلك عَبر مفاوضات أميركية غير مباشرة مع حركة «حماس».

في عمق هذه الخطوة، اتهام لإدارة نتنياهو بالتقصير عمداً إزاء الإفراج عن الرهائن، واتهام بأنه المسؤول عن تعطيل التوصُّل إلى صفقة، واتهام ثالث بفشل الضغط العسكري في تحقيق أهداف الحرب.

وفي إطار آخر، تترك هذه الخطوة شعوراً بفقد الأمن والأمل لدى أفراد المجتمع الإسرائيلي، ممّن لا يحملون جنسية أخرى، وربّما يدفع الكثيرين منهم نحو الهجرة أو السعي لامتلاك جنسية أخرى، طالما أن الجنسية الإسرائيلية لا تحميهم من الملاحقات الخارجية.

الزيارة إلى الخليج العربي، لم تنته بعد، فهي في يومها الأوّل ولم تظهر بعد كلّ مفاجآتها وتداعياتها، وعلى من يحكم على نتائجها حتى الآن.

«التطبيع السعودي والعربي» الذي يريده ترامب لا يزال قيد التأجيل، ولا يزال العرب، يضعون مسألة الدولة الفلسطينية شرطاً، ولكن ذلك يستدعي من الفلسطينيين قبلاً، أن يعيدوا تنظيم صفوفهم، ووحدتهم، وتمثيلهم، ولكن من دون الإفراط في التفاؤل مع رئيس متقلّب.