الاحتلال يقتحم منزل مدير عام نادي الأسير ويعتدي على عائلته ويعتقل نجله

الخليل/سما/

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، منزل أمجد النجار، مدير عام نادي الأسير الفلسطيني والمتحدث الرسمي، بطريقة وحشية وهمجية.

وقد أقدمت قوات الاحتلال على تحطيم باب المنزل بالقوة قبل اقتحامه، وقامت بتخريب وتدمير محتوياته بصورة متعمدة، واحتجز الجنود جميع أفراد العائلة في غرفة واحدة، قبل أن يعتدوا على أمجد النجار بالضرب الوحشي بأعقاب البنادق.

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال نجله باسل النجار، وهو طالب تمريض في جامعة بوليتكنك فلسطين، حيث تم تكبيله أمام أفراد العائلة والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأثناء عملية الاعتداء، قام أحد الجنود بوضع فوهة بندقيته على رأس أمجد النجار وهدده بإطلاق النار عليه، في تصرف يُصنّف ضمن جرائم التهديد بالقتل خارج القانون.

ولم تقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل امتد الاقتحام ليطال منزل والد أمجد النجار، حيث تم الاعتداء على والدته المسنّة ما أدى إلى إصابتها بحالة إغماء، كما تم الاعتداء على أشقائه منتصر، ومحمد، وعبد الفتاح، واحتجاز الطفل يزن منتصر النجار (13 عاماً)، ابن شقيقه، وبعد انسحابهم، أطلق جنود الاحتلال الشتائم والسباب بصوت عالٍ.