ترمب: قريبون جداً من اتفاق نووي مع إيران

ابو ظبي/سما/

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة تقترب جداً من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، موضحاً أن طهران وافقت «إلى حد ما» على الشروط.

ونقل تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية عن ترمب قوله خلال جولة في منطقة الخليج حالياً: «نجري مفاوضات جادة للغاية مع إيران من أجل سلام طويل الأمد».

واختتمت الجولة الأحدث بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين لحل الخلافات حول برنامج طهران النووي في عمان يوم الأحد، ووفقاً لمسؤولين فإنه من المقرر إجراء المزيد من المفاوضات إذ تقول طهران علناً إنها متمسكة بمواصلة تخصيب اليورانيوم.

ورغم حديث إيران والولايات المتحدة عن تفضيلهما للدبلوماسية لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود، فهما لا تزالان منقسمتين بشدة بشأن عدة قضايا سيتعين على المفاوضين تجاوزها للتوصل إلى اتفاق نووي جديد وتجنب أي عمل عسكري مستقبلي.

وانتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تصريحات ترمب التي أدلى بها يوم الثلاثاء، ووصف فيها طهران بأنها «القوة الأكثر تدميراً» في الشرق الأوسط.

وقال بزشكيان: «يعتقد ترمب أنه يستطيع فرض عقوبات علينا وتهديدنا ثم الحديث عن حقوق الإنسان. الولايات المتحدة هي السبب في جميع الجرائم وعدم الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «يريد خلق حالة من عدم الاستقرار داخل إيران».