جيروزاليم بوست : تقرّب ترامب من إيران وقُرب التوصّل لاتفاق بشأن الملف النووي يُقلق إسرائيل كثيرًا ويُشكّل خطرًا على أمنها

القدس المحتلة/سما/

أبدت أوساط إسرائيلية مخاوف متزايدة من بوادر تقارب بين واشنطن وطهران، مع استئناف المحادثات النووية في العاصمة العُمانية مسقط، وتصريحات أميركية “توحي بتليين الموقف تجاه إيران”، وفق صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وفي التفاصيل، نقلت الصحيفة أنّ “إسرائيل تخشى من أن تسفر المحادثات عن اتفاق لا يلبي متطلباتها الأمنية، ويمنح إيران هامش مناورة لتثبيت نفوذها في المنطقة من دون قيود كافية على برنامجها النووي”.

وأحرزت المحادثات التي أُجريت هذا الأسبوع تقدماً وُصف بـ”المفيد”، على الرغم من انتقادات إيرانية لعقوبات أميركية جديدة استهدفت شبكة شحن تنقل النفط الإيراني إلى الصين، وهو ما اعتبرته طهران “تقويضاً للمفاوضات”، بحسب وكالة “رويترز”.

القلق الإسرائيلي لا يقتصر على الشق النووي، بل طال أيضاً ما وصفته بـ “تساهل أميركي متسارع مع نظام تعتبره معادياً لها، خصوصاً مع اتساع التحركات الدبلوماسية الأميركية في الخليج، وتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى استعداد واشنطن لمنح إيران فرصة سلام، مع التلويح بالضغط الاقتصادي في حال لم تستجب”، بحسب صحيفة “الغارديان”.

في المقابل، وجّهت طهران اتهامات مباشرة لـ”إسرائيل” بمحاولة إفشال المحادثات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن “تحالفاً مشتركاً يسعى لتقويض المسار الدبلوماسي مع واشنطن”، مضيفاً أنّ إسرائيل تقف خلف حملات الضغط والتحريض”.

وفي ظل هذه المستجدات، تتجه العلاقة بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي إلى مرحلة توتر جديدة، بحيث “تشعر إسرائيل بأنّ انفتاح واشنطن على طهران قد يشكل خطراً مباشراً على أمنها، في وقت تبدو الإدارة الأميركية مصممة على اختبار مسار تفاوضي جديد في الشرق الأوسط”، وفق الإعلام الإسرائيلي.