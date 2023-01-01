الجيش الإسرائيلي يعدم 4 فلسطينيين بعد محاصرتهم داخل أحد المنازل في شمال الضفة الغربية ويختطف جثامينهم

طوباس/سما/

أعدم الجيش الإسرائيلي، الخميس، 4 شباب فلسطينيين داخل منزل حاصره ببلدة طمون جنوبي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، ثم اختطف جثامينهم.

وأفادت مصادر فلسطينية بـ”استشهاد أربعة شبان بعد محاصرة قوات الاحتلال إياهم واستهداف منزل كانوا فيه بقذائف الإنيرجا (محمولة على الأكتاف)”.

وأضافت أن “الجيش الإسرائيلي اختطف الجثامين الأربعة”.

وقال شهود عيان إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع بهدم منزل في البلدة، بعد استشهاد الشبان الأربعة”.

وفي وقت سابق الخميس، قال شهود عيان إن آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية اقتحمت طوباس وبلدة طمون وحاصرت منزلين.

وأضافوا أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية، وسط سماع أصوات إطلاق رصاص حي وتفجيرات بين حين وآخر.

ونفذت القوات تفجيرا في مقهى بطوباس، وقصفت منزلا محاصرا في طمون بصواريخ “الأنيرجا”، حسب الشهود.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عدونا على شمال الضفة، ما خلّف عشرات القتلى والجرحى والمعتقلين، ونزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وتدميرا واسعا بمخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

وبالتوازي مع حرب الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد أكثر من 966 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود ، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.